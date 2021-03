Ministerstvo financií dalo na pripomienkovanie návrh zákona, riadiť sa ním bude plán obnovy

Úpravy v alokáciách

Zhoda na koaličnej úrovni

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.3.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií SR dalo do pripomienkového konania zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Ide o legislatívne podklady, podľa ktorých by sa mal následne riadiť komplexný návrh plánu obnovy . Čiže zákon zatiaľ konkrétne sumy a prerozdelenia nerieši, len upravuje legislatívne podmienky pri realizácii mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.Ide o podmienky poskytovania finančných prostriedkov, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy pri vykonávaná tohto mechanizmu. Deň nadobudnutia účinnosti zákona sa navrhuje na 1. júl 2021.Podľa odhadov rezortu by zhruba v polovici apríla mal ísť materiál na rokovanie vlády . Ambíciou je prejsť legislatívnymi krokmi tak, aby návrh mohli najneskôr ku koncu apríla poslať Európskej komisii . Oproti pôvodnej verzii materiálu, ktorý zverejnili pred Vianocami, nastali mierne úpravy v alokáciách.Stále však platí, že najvyššia suma by mala smerovať do zelenej ekonomiky, a to cez dve miliardy eur. Do zdravotníctva by malo ísť 1,45 mld. eur, v oblasti efektívneho štátu a digitalizácie sa plánuje alokácia vo výške 1,033 mld. eur. Vzdelávanie počíta s alokáciou 800 mil. eur a veda, výskum a inovácie 700 mil. eur.Podľa vyjadrení ministerstva financií je pri pláne obnovy zhoda na koaličnej úrovni, aj na alokáciách a aj na jednotlivých komponentoch. Konečná zmluva sa bude podpisovať s Európskou komisiou, no stále v nej bude priestor na zmeny. Opravný plán je možné poslať podľa ministerstva do Bruselu k 30. aprílu 2022.