Ministerstvo financií hľadá nového šéfa finančnej správy, Heger chce vypudiť čierne ovce (video)

Kľučková by kandidovať nemala

Heger chce zmeny aj v ďalších inštitúciách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.9.2020 - Ministerstvo financií SR vyhlasuje výberové konanie na šéfa finančnej správy. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informoval podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger."Plníme ďalší sľub, toto je dobrý spôsob," povedal. Toto výberové konanie by malo byť podľa neho verejné. Finančná správa by mala podľa Hegera radikálne znížiť daňové úniky, posilniť analytickú a kontrolnú činnosť a "vypudiť" zo svojich radov čierne ovce. "Dnes spúšťame toto výberové konanie," povedal.Súčasťou výberovej komisie budú podľa Hegera súčasný predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo, predseda hospodárskeho parlamentného výboru Peter Kremský, šéf finančného parlamentného výboru Marián Viskupič, štátny tajomník rezortu financií Ľuboš Jančík a generálna tajomníčka služobného úradu ministerstva financií Veronika Gmiterko.Ďalšími členmi budú podpredseda Legislatívnej rady vlády Marek Kaľavský, ako aj súčasná šéfka finančnej správy Daniela Klučková, ktorá sa podľa Hegera do výberového konania neprihlási. Pridá sa aj šéfka daňovej a colnej sekcie na ministerstve financií Martina Bíliková.Za dôležitých členov komisie minister považuje šéfku nadácie Zastavme korupciu Zuzanu Petkovú a Gabriela Šipoša z Transparency International Slovensko. "Chceme, aby sa aj tieto organizácie mohli vyjadriť k jednotlivým kandidátom, ale aj celému procesu," povedal Heger.Rezort financií podľa ministra pripravuje výberové konania aj v ďalších inštitúciách, medzi ktoré patrí Tipos, Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), Slovenská záručná a rozvojová banka a Slovenská konsolidačná.Dočasnou prezidentkou finančnej správy je od 16. júla tohto roka Daniela Klučková. Na tomto poste nahradila Lenku Wittenbergerovú, ktorú minister financií Eduard Heger odvolal z funkcie.