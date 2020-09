Drucker: Advokát Miškovič si „vyfaktúroval“ za prehratý súdny spor viac ako 19-tisíc eur

Úrad jadrového dozoru prišiel o desaťtisíce eur

Trojnásobok za prehratý spor

10.9.2020 - Bratislavský advokát Michal Miškovič si za prehratý súdny spor „vyfaktúroval“ vyše 19-tisíc eur. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal predseda politickej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker.Súdny spor sa týkal pokuty v hodnote 7 131 eur, ktorú Úradu pre jadrový dozor (ÚJD) udelil Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Predseda Dobrej voľby v tejto súvislosti podáva podnet orgánom činným v trestnom konaní.„ÚJD v predmetnom súdnom spore zastupoval práve advokát Miškovič, ktorý však na súde prehral. Ani to mu však nezabránilo ,vyfakturovať´ si od štátnej inštitúcie za zastupovanie v tomto jednom prípade 19 008 eur. Úrad jadrového dozoru tak namiesto 7-tisíc eur prišiel dokopy o takmer 30-tisíc eur,“ priblížil Drucker. Doplnil, že ÚJD zaplatil Miškovičovi za právne zastupovanie dokopy 172 625 eur za približne 2-tisíc hodín práce.„Je amorálne vypýtať si trojnásobok sumy za prehratý súdny spor. Navyše, existuje vážne podozrenie, že mnohé Miškovičom vyfakturované činnosti pre ÚJD, vykazujú znaky fiktívnych úkonov. Preto podávam podnet orgánom činným v trestnom konaní,“ ozrejmil Drucker. Zároveň vyzýva vládu, aby urobila všetky potrebné kroky a „takéto okrádanie štátu a daňových poplatníkov v priamo prenose zastavila“.Štát podpísal s bratislavským advokátom Michalom Miškovičom zmluvy za 850-tisíc eur. Od národnej lotériovej spoločnosti Tipos získala právnická firma zákazku na poradenské služby za 307-tisíc eur, s ministerstvom životného prostredia podpísali zmluvu za 235-tisíc eur a so Slovenským pozemkovým fondom za 287-tisíc eur.Poradenské služby za 195-tisíc eur poskytuje od roku 2019 aj žilinskej župe na čele s členkou hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Erikou Jurinovou.