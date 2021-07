Ministerstvo financií navrhuje zaviesť do zákona limit výdavkov subjektov verejnej správy

Povinnosť pre všetky subjekty

Splnenie záväzku z plánu obnovy

27.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií SR pracuje na návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorým by sa mal do legislatívy zaviesť limit verejných výdavkov ako nástroj pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy.Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorú rezort financií predložil do pripomienkového konania.„Pripravovaným návrhom zákona sa zabezpečí naplnenie cieľov z novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti reagujúc na zavedenie limitu verejných výdavkov ako systémového rozpočtového nástroja na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a ukotvenie proti-cyklickej rozpočtovej politiky," uviedlo ministerstvo financií.Novelou zákona sa má premietnuť limit verejných výdavkov do procesu zostavovania a realizácie rozpočtu verejnej správy a upraviť sa má aj spôsob schvaľovania limitov verejných výdavkov subjektov verejnej správy.Nová legislatívna úprava tiež zadefinuje povinnosť dodržať limit verejných výdavkov pre všetky subjekty verejnej správy, ktorých výdavky sú súčasťou rozpočtu a na ktoré sa limit verejných výdavkov vzťahuje.„Návrh zákona je nevyhnutný pre splnenie záväzku Slovenska z Plánu obnovy a odolnosti, podľa ktorého sa limit verejných výdavkov má zohľadňovať už v Programe stability na roky 2022 až 2025," dodalo ministerstvo financií.Samotný návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy by mal rezort predložiť na pripomienkovanie v auguste tohto roka.