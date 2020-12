Ministerstvo financií poslalo plán obnovy Európskej komisii, konečnú podobu ešte budú dolaďovať

Do zdravia by malo ísť 1,45 miliardy eur

Na vzdelávanie by malo smerovať 850 miliónov

Cieľom sú aj zdravé verejné financie

22.12.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií SR dnes posiela komplexný návrh plánu obnovy Európskej komisii . Prioritami plánu, ktorý Slovensku prinesie dodatočné verejné investície za 5,84 mld. eur, sú vzdelávanie, veda a výskum, zelená ekonomika, zdravotníctvo, verejná správa a digitalizácia.Práve tieto oblasti potrebujú podľa ministerstva reformy a investície, ktoré dlhodobo požaduje aj Európska komisia. Nasledujúce týždne bude ministerstvo s komisiou konečnú podobu plánu dolaďovať.Rezort financií už pred niekoľkými dňami počas verejnej diskusie predstavil základné finančné rámce pre jednotlivé prioritné oblasti plánu obnovy. Z celkového balíka peňazí by na tzv. zelené Slovensko malo ísť 1,9 mld. eur, do zdravia by malo ísť 1,45 mld. eur, kategória efektívny štát a digitalizácia rozpočtuje 945 mil. eur, na vzdelávanie by malo smerovať 850 mil. eur a na konkurencieschopné a inovatívne Slovensko je naplánovaných 700 mil. eur.V rámci zeleného Slovenska by do zelenej obnovy budov malo ísť 700 mil. eur, modernizácie železníc taktiež 700 mil. eur, dekarbonizácie priemyslu a alternatívnych palív 400 mil. eur a do obnoviteľných zdrojov a energetické siete 100 mil. eur.V rámci zdravotníctva by ústavná a akútna starostlivosť mala dostať 1,1 mld. eur, dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť 250 mil. eur, starostlivosť o duševné zdravie 100 mil. eur."Veľká obálka pre zdravotníctvo obsahuje aj investície do výstavby a rekonštrukcie nemocníc podľa novej siete," hovorí minister financií Eduard Heger V rámci efektívneho štátu a digitalizácie by na zlepšenie podnikateľského prostredia malo ísť 60 mil. eur, reformu justície 200 mil. eur, na opatrenia proti korupcii a bezpečné Slovensko 200 mil. eur a štát v mobile, rýchly internet, kybernetická bezpečnosť 485 mil. eur.Na vzdelávanie pre 21. storočie by malo ísť 450 mil. eur, na zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl 200 mil. eur, na dostupné a inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti 150 mil. eur a na podporu celoživotného vzdelávania, najmä digitálnych zručností 50 mil. eur.Na vedu, výskum, inovácie a digitálnu ekonomiku je pridelených 600 mil. eur a lákanie a udržanie talentov 100 mil. eur.Plán obnovy myslí aj na zdravé verejné financie. Lepšie a udržateľné hospodárenie štátu zabezpečia riešenia, ktorých súčasťou je aj dôchodková a daňová reforma. Zmeny v penziách sa dotknú všetkých troch pilierov so zameraním na dlhodobú udržateľnosť a vyššie výnosy zo súkromne spravovaných účtov.Nový daňový systém bude vychádzať z Programového vyhlásenia vlády. Podporí aktivitu, podnikanie a hospodársky rast vďaka nižšiemu zaťaženiu práce a dôrazu na vyššie zdanenie majetku, spotreby a negatívnych externalít.