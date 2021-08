Ministerstvo financií spustí očkovaciu lotériu, pre sprostredkovateľský bonus potrebujete špeciálny kód

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.8.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií SR v nedeľu 1. augusta o 20:00 spustí stránku www.bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu zaregistrovať všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus. Ako rezort ďalej informoval, takýmto spôsobom chce motivovať tých, ktorí sa ešte nerozhodli očkovať a rovnako aj odmeniť ľudí, ktorí sú zodpovední."Do očkovacej prémie sa budú môcť zapojiť všetci, bez ohľadu na to, kedy a akou vakcínou sa dali zaočkovať. Ak majú za sebou jednu dávku, do žrebovania budú zaradení jedenkrát. Ten, kto už absolvoval očkovanie oboma dávkami, je do žrebovania automaticky zaradený dvakrát," informuje ministerstvo financií.Sprostredkovateľský bonus je finančná odmena pre ľudí, ktorí motivovali iných vo svojom okolí, aby sa dali zaočkovať. Zaočkovaná osoba sa zaregistruje na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk, získa špeciálny kód a ten následne odovzdá tomu, kto ho na očkovanie motivoval. Sprostredkovateľ si tento kód na stránke uplatní a získa tak finančnú odmenu.Ďalšie informácie poskytne ministerstvo financií v pondelok na pripravovanej tlačovej konferencii.