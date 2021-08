V Tokiu odhalili v súvislosti s olympijskými hrami vyše 200 nakazených, z toho desiatky športovcov

Núdzový stav aj pre okolité prefektúry

Počty sa rýchlo zvyšujú

1.8.2021 (Webnoviny.sk) - Už 259 prípadov koronavírusu zaznamenali organizátori olympijských hier v Tokiu v súvislosti s konaním najväčšieho športového sviatku. Tieto štatistiky sa vedú od 1. júla 2021, čiže aktuálne ich vyhodnotili po dobu celého jedného mesiaca.V nedeľu k nim pribudlo 18 nakazených. Jeden z pozitívnych testov patril športovcovi, účastníkovi hier, ktorý býval v olympijskej dedine. Na Hrách XXXII. olympiády bolo až dosiaľ pozitívnych 24 športovcov, z toho ani jeden zo Slovenska.Japonské hlavné mesto zostane v núdzovom stave v súvislosti s koronavírusom do konca augusta a rovnaké opatrenia zaviedli aj v susedných prefektúrach a meste Osaka na západe krajiny. To všetko v dôsledku rekordného nárastu prípadov v čase, keď sa v hlavnom meste konajú olympijské hry.Japonská vláda schválila zavedenie núdzového stavu od 2. augusta aj pre Saitamu, Kanagawu a Čibu s Osakou. Nová situácia by mala zostať v platnosti rovnako do konca augusta. Japoncov viac znepokojuje iná štatistika s koronavírusom.Počet denných prírastkov v hlavnom meste Tokio sa prvý raz dostal cez štyritisíc, konkrétne v sobotu testy zaznamenali 4058 pozitívnych vzoriek. Podľa televízie NHL v 126-miliónovom Japonsku v sobotu zaznamenali 12 341 nových pozitívnych prípadov, čo je o 15 percent viac ako deň predtým.Japonský minister zdravotníctva Norihisa Tamura uviedol, že počet prípadov v Tokiu aj celom Japonsku sa stále enormne zvyšuje napriek tomu, že metropola sa už dva týždne nachádza v núdzovom režime. "Je to alarmujúci vývoj, ktorý sa líši od všetkého, čo sme dosiaľ videli a zažili," vyhlásil minister.Od začiatku pandémie v Japonsku evidujú 15 197 úmrtí na COVID-19, vrátane viac než 2300 v Tokiu. Úplne zaočkovaných je len niečo vyše 28 percent japonskej populácie.