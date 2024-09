Ministerstvo hospodárstva ani nie po troch mesiacoch chystá úpravu nového zákona o ochrane spotrebiteľov

Pripomienkové konanie

Lehota na uplatnenie zodpovednosti

Zásadná revízia

Krátke obdobie

23.9.2024 (SITA.sk) - Nový zákon o ochrane spotrebiteľa platí ani nie tri mesiace a Ministerstvo hospodárstva SR už chystá jeho úpravu. Ako vyplýva zo zverejnenej predbežnej informácie, dôvodom je nová legislatíva prijatá na európskej úrovni.Tá okrem iného opätovne posilňuje postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie vďaka lepšej ochrane pred nekalými praktikami a lepšieho informovania a taktiež podporuje opravu tovaru. Povinnosťou Slovenskej republiky je pritom našu legislatívu s týmito zmenami zosúladiť. Pripomienkové konanie by malo začať v decembri tohto roka.„Cieľom je predovšetkým umožniť spotrebiteľom prijímať kvalifikované nákupné rozhodnutia, ktoré prispejú k udržateľnej spotrebe," konštatuje rezort hospodárstva. Navrhovanými zmenami sa dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa klamlivých obchodných praktík, rozširuje sa zoznam obchodných praktík, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé a zavádzajú sa nové predzmluvné informačné povinnosti pre obchodníkov.Zároveň sa do slovenskej legislatívy preberá aj smernica, ktorá má zabezpečiť dlhšiu životnosť tovarov a lepší prístup k ich oprave. Obchodníci by mali povinnosť informovať spotrebiteľov o ich práve na opravu, a to v rámci zákonnej lehoty na uplatnenie zodpovednosti za vady veci, ale aj po nej.Predĺžiť by sa mala aj lehota na uplatnenie zodpovednosti vady veci o jeden rok v prípade, že si spotrebiteľ ako prostriedok nápravy vyberie opravu. Zaviesť by sa mal nový informačný formulár, ktorý pomôže spotrebiteľom posúdiť a porovnať opravárenské služby, a európska online platforma s národnými sekciami, ktorá spotrebiteľom pomôže nájsť miestne opravovne.Nový zákon o ochrane spotrebiteľa platí na Slovensku od 1. júla. Išlo o zásadnú revíziu spotrebiteľského práva. Spotrebiteľom napríklad predĺžila lehotu na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu z doterajších 14 na 30 dní, ak bola zmluva uzavretá pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti spotrebiteľa alebo pri organizovanom podujatí na predaj a prezentáciu produktov.Taktiež zvýšila ochranu pred umelým navyšovaním cien pred rôznymi zľavami a výpredajmi a zlepšila aj ochranu spotrebiteľa v online prostredí. Zmeny však priniesla aj pre obchodníkov, vypustila viaceré povinnosti, ktoré ich nadmerne zaťažovali, no boli bez reálneho prínosu pre ochranu spotrebiteľov.Agentúra SITA zisťovala, ako si na novú legislatívu zvykli spotrebitelia i podnikatelia. Ako priblížila Soňa Podobová z Kancelária ústrednej riaditeľky Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) , vzhľadom na krátke obdobie účinnosti nového zákona, nedokážu poskytnúť relevantnú odpoveď. „SOI sa zatiaľ pri výklade a aplikácii zákona v praxi s podstatnými problémami nestretla," dodala.Predmetom spotrebiteľských podaní je najmä problematika súvisiaca s predchádzajúcou právnou úpravou, vzhľadom na to, že zmluvy boli uzatvorené pred 1. júlom 2024, čo znamená, že právne vzťahy z týchto zmlúv a nároky z nich sa posudzujú podľa právnych predpisov účinných do 30. júna 2024.Predmetom spotrebiteľských podaní podľa nového zákona sú otázky súvisiace s podstatnou zmenu, ktorou je povinnosť obchodníka uvádzať v každom oznámení o znížení ceny predchádzajúcu cenu tovaru. SOI prijíma podania aj od podnikateľov, ktorým poskytuje odpovede na otázky súvisiace s novým zákonom, týchto podaní však nie je veľké množstvo.