Na Slovensku stúpla spotreba nelegálnych cigariet o 52 percent, štát ročne prichádza o desiatky miliónov eur

Nárast oproti vlaňajšku

Veľká hrozba pre verejné zdravie

23.9.2024 (SITA.sk) - Spotreba nelegálnych cigariet na Slovensku zaznamenala vlani výrazný nárast. Celkovo sa u nás spotrebovalo 260 miliónov pašovaných a falšovaných cigariet, čo je v prepočte približne 13 miliónov krabičiek.Oproti roku 2022 to predstavuje nárast až o 52 %, v prepočte 4,5 milióna krabičiek. Vyplýva to z výročnej štúdie audítorskej spoločnosti KPMG , ktorá každoročne mapuje úroveň nelegálnej spotreby cigariet v európskych krajinách.Celkový výpadok Slovenska na daniach z titulu nelegálnej spotreby za vlaňajší rok KPMG odhaduje na 44 mil. eur. Oproti roku 2022 je to nárast o 17 mil. eur.Z údajov ďalej vyplýva, že objem nelegálnej spotreby na Slovensku sa vrátil na úroveň roka 2019, kedy dosahoval 270 miliónov kusov cigariet. V rokoch 2020 až 2022 sa pritom objem nelegálnej spotreby držal na úrovni 170 miliónov kusov cigariet.Správa KPMG upozorňuje, že situácia sa nezlepšuje ani v rámci Európskej únie . Vlani sa na trhoch únie spotrebovalo 35,2 miliardy nelegálnych cigariet, čo predstavuje 8,3 % z celkovej spotreby. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa situácia nezlepšila, naopak nelegálna spotreba vzrástla o 0,1 percentuálneho bodu.Výsledky štúdie potvrdili, že nelegálny trh v EÚ naďalej predstavuje veľkú hrozbu pre verejné zdravie, bezpečnosť i ekonomiky štátov. Kriminálne siete sa čoraz viac zameriavajú na trhy s vyšším zdanením a vyššími cenami.KPMG odhaduje, že vlády krajín v EÚ prišli na nezrealizovaných daňových príjmoch o 11,6 miliardy eur, čo je o 0,3 miliardy viac ako v roku 2022. Krajinou s najväčšou nelegálnou spotrebou v celej Európe zostáva Francúzsko so 16,8 mld. kusov a jeho daňová strata sa odhaduje na 7,3 miliardy eur.