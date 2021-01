Ministerstvo hospodárstva žiada návrat k očkovaniu kľúčových zamestnancov, môžeme zostať bez tepla a vody

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR považuje za nevyhnutné, aby boli zamestnanci kritickej infraštruktúry a vybraných subjektov hospodárskej mobilizácie riadne zaočkovaní už v prvej fáze očkovania. Ako upozornil štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek , takýto bol a aj pôvodný plán, ktorý sa však náhle zmenil a ich kľúčoví zamestnanci z očkovacieho plánu nakoniec vypadli.Viaceré z týchto spoločností pritom hlásia rapídny nárast chorobnosti a v niektorých je situácia veľmi kritická. "Preto je nevyhnutné okamžite konať,“ tvrdí Galek. Ministerstvo zadefinovalo približne 6 000 najkľúčovejších zamestnancov. „Ak oni nebudú čo najskôr zaočkovaní a dôjde k rozšíreniu ochorenia na pracovisku, môže nastať situácia, že nebudú môcť nastúpiť do práce, nebude ich mať kto nahradiť a zostaneme bez elektriny, plynu, tepla či vody,“ varuje štátny tajomník, ktorý je pripravený o tejto téme ďalej rokovať s rezortom zdravotníctva.Z pohľadu energetiky ide najmä o spoločnosti, ktoré zabezpečujú prenos a distribúciu energií alebo ich nosičov. Problém sa však týka aj pracovníkov jadrových elektrární. "Počet ich operátorov, ktorí majú potrebné školenia a prax, je limitovaný. Ak vypadnú naraz, nemá ich ho kto nahradiť," upozornil Galek. Rovnako je to aj v prípade dispečerov či servisných technikov, ktorí sa starajú o to, aby neprišlo k výpadku pri prenose a distribúcii elektriny.