Republikáni žiadajú odložiť Trumpov impeachment na neskôr, chcú mu dať čas na prípravu obhajoby

Pridali sa aj republikáni

Zákonnosť impeachmentu bola spochybnená

22.1.2021 (Webnoviny.sk) - Republikáni v americkom Senáte žiadajú o odklad procesu impeachmentu s bývalým prezidentom Donaldom Trumpom , ktorému čelí pre podnecovanie vzbury jeho podporovateľov v Kapitole, na február. Podľa nich mu to dá čas pripraviť sa na obhajobu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Líder republikánov v Senáte Mitch McConnell uviedol, že požiadal demokratov v Snemovni reprezentantov, aby pozdržali odoslanie ústavnej žaloby do Senátu do 28. januára. Tento krok, na ktorý sú už demokrati pripravení, odštartuje prvú fázu procesu. Ak by sa tak stalo, Trump by mal dva týždne, do 11. februára, na predloženie obhajoby v prípravnom konaní a začiatok debaty v tejto veci by bol niekedy v polovici februára.Na odklad však republikáni, ktorí už nemajú pod kontrolou Senát, potrebujú schválenie lídra tamojšej demokratickej väčšiny Chucka Schumera . Ten sa k plánu zatiaľ nevyjadril.Trump je prvý prezident, ktorý impeachmentu čelí dvakrát, a jediný, ktorého proces sa uskutoční po tom, ako skončil v úrade. Snemovňa reprezentantov odsúhlasila impeachment 13. januára, pričom ku všetkým poslancom z Demokratickej strany sa pridali aj desiati republikáni.Hlasovanie o impeachmente sa odohralo presne týždeň po tom, ako dav násilných podporovateľov vtrhol po Trumpovom prejave do sídla Kongresu, keď počítal hlasy Zboru voliteľov, aby potvrdil volebné víťazstvo Joea Bidena . Nepokoje viedli k evakuácii členov Snemovne reprezentantov a Senátu. Udalosti si vyžiadali päť mŕtvych.Na usvedčenie Trumpa je potrebná dvojtretinová väčšina v Senáte. Hoci demokrati majú túto komoru Kongresu tesne pod kontrolou, potrebujú na to podporu aspoň 17 republikánov. Niekoľko republikánov v Senáte naznačilo, že sú otvorení usvedčeniu, väčšina však spochybnila zákonnosť impeachmentu prezidenta po jeho odchode z funkcie alebo uviedla, že proces bude príliš rozdeľujúci.