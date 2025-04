Ministerstvo investícií má nového štátneho tajomníka, Štefánek nastupuje do funkcie s bohatými skúsenosťami

2.4.2025 (SITA.sk) - Na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nastupuje nový štátny tajomník. V stredu ho vymenovala vláda. Radoslav Štefánek má skúsenosti s riadením veľkých projektov a verejných investícií, ako aj so strategickým riadením digitalizácie a IT projektov v štátnej správe.Radoslav Štefánek doteraz pôsobil ako generálny riaditeľ Inšpekcie v sociálnych veciach na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR , kde mal na starosti napríklad strategické plánovanie a riadenie IT projektov pre digitalizáciu inšpekcie či implementáciu elektronických systémov pre kontrolu a reporting.Predtým zastával funkciu generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a roky pôsobil vo vedúcej pozícii v Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) , kde sa zaoberal zavádzaním IT riešení pre energetický manažment s prediktívnou analytikou či digitalizáciou verejného obstarávania a logistických systémov.