Reklama na hazard a herne alebo kasína by mali byť od seba ešte ďalej, navrhuje KDH

Zníženie vplyvu na obyvateľstvo

Na hazard sa míňajú miliardy eur

2.4.2025 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) predložilo do parlamentu návrh novely zákona, ktorá upravuje minimálnu vzdialenosť na reklamu upozorňujúcu na existenciu herne, herne v kasíne, alebo nabádajúcu na účasť k hazardnej hre v herni alebo v kasíne, zákazu umiestňovať informáciu o výhre v hazardnej hre a vzájomnú vzdialenosť herní zo súčasných 200 metrov na 500 metrov.Zvýšenie vzdialenosti by podľa kresťanských demokratov malo znížiť pravdepodobnosť, že tieto skupiny, najmä deti a mladiství, budú vystavené reklamám a prispieva k vytváraniu bezpečnejšieho prostredia.„Väčšia vzdialenosť od frekventovaných miest zníži viditeľnosť reklamy, a tým aj mieru jej vplyvu na obyvateľstvo, čo je dôležité pri prevencii patologického hráčstva," konštatuje KDH.Strana upozorňuje, že každý rok je na Slovensku hospitalizovaných viac ako 150 ľudí s diagnózou patologického hráčstva, pričom najviac ich bolo vo veku 30 až 34 rokov.„Skutočný počet závislých je pravdepodobne omnoho vyšší, keďže nie všetci vyhľadajú liečbu alebo odbornú pomoc," myslia si kresťanskí demokrati.Reklama na prevádzky hazardných hier a kasín má podľa KDH významný vplyv na rozhodovanie jednotlivcov, pričom zvlášť rizikovou skupinou sú osoby náchylné na vznik tejto nelátkovej závislosti.Súčasná právna úprava umožňuje reklamu hazardných hier v relatívne krátkej vzdialenosti od samotných prevádzok herní a kasín. Táto blízkosť podľa KDH môže viesť k zvýšeniu vystavenia osôb náchylných na vznik závislostí reklame na hazard a môže ovplyvniť ich postoje a správanie vo vzťahu k hraniu hazardných hier.Slováci za rok 2024 uzatvorili stávky vo výške 24,2 miliardy eur. Odvod do štátneho rozpočtu z hazardných hier za rok 2024 dosiahol úroveň 347,3 milióna eur, čo medziročne predstavuje nárast o 45,8 milióna eur.„KDH nejde prioritne o väčší výber poplatkov z hazardu v prospech štátneho rozpočtu. Sme za to, aby sa hazard nerozvíjal, lebo má nebezpečné dosahy na všetkých obyvateľov, na rodiny a na naše deti. Aj preto navrhujeme jeho väčšie zdanenie," dodáva strana.