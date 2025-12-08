Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 8.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

08. decembra 2025

Ministerstvo investícií podpísalo ďalších 15 zmlúv, do regiónov poputuje 4,5 milióna eur


Tagy: Eurofondy Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR nenávratný finančný príspevok Program Slovensko 2021-2027

Rezort investícií podpísal ďalších 15 zmlúv na nenávratné finančné príspevky z Programu Slovensko 2021 - 2027. ...



Zdieľať
8.12.2025 (SITA.sk) - Rezort investícií podpísal ďalších 15 zmlúv na nenávratné finančné príspevky z Programu Slovensko 2021 – 2027. Prostriedky v celkovej sume 4,5-milióna eur podľa informácií z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR poputujú do modernizácie škôl a športovej infraštruktúry, ale aj na zlepšenie ciest, rozvoj zelenej infraštruktúry či obnovu kultúrnych lokalít.


"Keď hovoríme o eurofondoch v praxi, myslíme tým presne také projekty, ako je modernizácia Strednej odbornej školy elektrotechnickej na Hálovej (Bratislava). Investícia do špičkových priestorov a technického vybavenia dáva mladým ľuďom reálnu šancu učiť sa na technológiách, ktoré využijú v budúcich povolaniach. A takto chceme aj naďalej podporovať celé Slovensko - projektmi, ktoré zlepšujú vzdelávanie, modernizujú obce, skvalitňujú verejné priestory a prinášajú obyvateľom konkrétne a viditeľné výsledky," vyjadril sa šéf MIRRI SR Samuel Migaľ (nom. Smer-SD).

Školské zariadenia


V Bratislavskom kraji budú peniaze smerovať napríklad na komplexnú rekonštrukciu kuchyne ZŠ P. Horova v Devínskej Novej Vsi, a to konkrétne 360-tisíc eur. Do modernizácie priestorov a technického vybavenia Strednej odbornej školy elektrotechnickej na Hálovej v bratislavskej Petržalke bude investovaných 658-tisíc eur, na podporu odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania.

V Trenčianskom kraji sa prostriedkov na zlepšenie kvality vzdelávania dočká ZUŠ Brezová pod Bradlom, na jej zateplenie, rekonštrukciu vnútorných priestorov, odhlučnenie učební a čiastočná debarierizáciu je určených 243-tisíc eur.

Revitalizácia parkov


V Trnavskom kraji bude za 339-tisíc eur obnovený a revitalizovaný Park pri kaštieli v Jaslovských Bohuniciach. Peniaze poputujú napríklad na vodozádržné a adaptačné prvky, výsadbu zelene aj doplnenie mobiliáru. Prostriedky smerujú aj na revitalizáciu areálu na park športu a zdravia v Nesvadoch, v Nitrianskom kraji. Ide o 269-tisíc eur určených na nové športoviská a oddychové zóny. V rovnako kraji bude podporená aj výstavba multifunkčného ihriska v Diakovciach, a to sumou 206-tisíc eur.

Státisíce eur smerujú aj na východ Slovenska, do Prešovského kraja. Na digitalizácia múzea školy a planetária v obci Zboj je určených 280-tisíc eur, ďalších 319-tisíc eur pomôže s obnovou cesty a chodníkov v blízkosti pamiatkovej zóny na Zámockej ulici v Hanušovciach nad Topľou.

Modernizácia komunikácií


Na modernizáciu komunikácie a mostného objektu s cieľom zvýšiť bezpečnosť a dostupnosť železničného uzla v Kapušanoch je určených 312-tisíc eur a na modernizáciu miestnych komunikácií v obci Topoľa poputuje 192-tisíc eur si. Peniaze na miestne komunikácie smerujú aj do obcí Tisinec a Chlmec.

V prvom spomenutom prípade je to štvrť milióna eur, v druhom 182-tisíc eur. V Košickom kraji dostane prostriedky na rekonštrukciu kuchyne, modernizáciu vybavenia, stavebné úpravy pre bezbariérovosť a zvýšenie kvality vzdelávania ZŠ v Margecanoch, konkrétne 260-tisíc eur.

V Žilinskom kraji bude podporená športová infraštruktúra v obci Košťany nad Turcom. Na nové športové prvky vrátane atletickej dráhy, sektoru pre skok do diaľky a modernej tribúny je určených 195-tisíc eur. V susednom Banskobystrickom kraji za základná škola v Hliníku nad Hronom dostane 430-tisíc eur na modernizáciu učební, technického zabezpečenia a rekonštrukcia vnútorného športoviska.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií podpísalo ďalších 15 zmlúv, do regiónov poputuje 4,5 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR nenávratný finančný príspevok Program Slovensko 2021-2027
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prvý hackathon v stavebníctve na Slovensku: Pri hľadaní riešení digitalizácie stavebného konania sa spojil verejný, súkromný aj akademický sektor
<< predchádzajúci článok
Pellegrini sa ocitol na ukrajinskom „zozname na zabitie“, podľa Chmelára situáciu netreba podceňovať

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 