 24hod.sk    Z domova

08. decembra 2025

Pellegrini sa ocitol na ukrajinskom „zozname na zabitie“, podľa Chmelára situáciu netreba podceňovať


Ukrajinská stránka Myrotvorec zaradila prezidenta Petra Pellegriniho na zoznam osôb, ktorých extrémisti považujú za „nepriateľov Ukrajiny“. Upozornil na to ...



Zdieľať
8.12.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská stránka Myrotvorec zaradila prezidenta Petra Pellegriniho na zoznam osôb, ktorých extrémisti považujú za „nepriateľov Ukrajiny. Upozornil na to bývalý poradca premiéra a politický komentátor Eduard Chmelár na sociálnej sieti. Pellegrini je označený z „prokremeľského slovenského populistu a obvinený, že spáchal „úmyselný čin proti národnej bezpečnosti Ukrajiny, mieru a bezpečnosti ľudstva .

Pravicovo-extrémistické organizácie


„Nejde pritom o zlý vtip, ani o banálnu záležitosť. Myrotvorec zhromažďuje a zverejňuje osobné údaje o ľuďoch, ktorých majú na muške pravicovo-extrémistické organizácie. O týchto osobách sa autori webovej stránky všeobecne vyjadrujú, že by mali byť ,zabití´ alebo ,zničení ako besný dobytok´,“ poukázal Chmelár. Ako prvý na to upozornil ukrajinský politológ a profesor na Ottawskej univerzite Ivan Kačanovskij.

Chmelár pripomína, že zverejňovanie osobných údajov kritizovali organizácie na ochranu ľudských práv. Human Rights Watch varovala, že „existencia zoznamu ohrozuje ľudské životy". Vysoký komisár OSN pre ľudské práva už neraz naliehal na Ukrajinu, aby vyšetrila fungovanie tejto webovej stránky.

Nenávistná kampaň


„Kyjev sa od webstránky oficiálne dištancuje, ale 11. októbra 2018 maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó obvinil vtedajšieho ukrajinského prezidenta Porošenka, že dal súhlas s touto nenávistnou kampaňou. Všeobecne sa Myrotvorec, na ktorom sú uvedené mená viac ako dvestotisíc ľudí (medzi nimi Viktor Orbán, Gerhard Schröder, Henry Kissinger, ale aj Roger Waters či ukrajinsko-židovská historička v exile Marta Havryško), označuje ako ,zoznam na zabitie´. Práve Human Rights Watch poukázala na to, že viacerí politici a intelektuáli zo zoznamu boli zavraždení,“ uviedol Chmelár s tým, že situáciu netreba podceňovať.

Podľa neho je zvláštne, že na zozname sa objavil zo Slovenska práve umiernený Pellegrini, ktorý podporoval aj posielanie zbraní na Ukrajinu a plánuje navštíviť v blízkom čase Kyjev.

„To, že stránka chybne naznačuje, že sa snaží viesť „tzv. mierové rokovania“ navodzuje skôr dojem, akoby si ho pomýlili s premiérom Ficom,“ domnieva sa Chmelár, ktorý očakáva nielen zvýšenú ochranu prezidenta, ale aj vyjadrenia domácich a európskych politikov dôrazne odsudzujúce takéto praktiky.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa ocitol na ukrajinskom „zozname na zabitie“, podľa Chmelára situáciu netreba podceňovať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ľudské práva Prezident SR zoznam
