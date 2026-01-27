Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

27. januára 2026

Ministerstvo investícií podpísalo zmluvy za takmer 18 miliónov eur, podporené budú projekty v regiónoch


Ministerstvo investícií podpísalo 22 zmlúv za takmer 18 miliónov eur. Z eurofondov budú podporené ...



Zdieľať
migal 676x473 27.1.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií podpísalo 22 zmlúv za takmer 18 miliónov eur. Z eurofondov budú podporené školy, športová infraštruktúra, obnova verejných priestorov aj doprava.


Teší ma, keď eurofondy prinášajú konkrétne zlepšenia priamo tam, kde ľudia žijú – v školách, obciach, mestách aj na cestách. Príkladom je aj investícia takmer sedem miliónov eur do modernizácie križovatiek na ceste II/583 v Žilinskom kraji, ktorá zvýši bezpečnosť a plynulosť dopravy v celom regióne," uviedol minister investícií Samuel Migaľ. Ministerstvo súčasne podporí aj desiatky menších projektov, ktoré zlepšia život ľudí v regiónoch.

Modernizácia budov a infraštruktúry


Ministerstvo priblížilo, že Bratislavskom kraji sa chystá rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Rovinka za 320-tisíc eur. V Trenčianskom kraji je to zase modernizácia infraštruktúry Základnej školy s Materskou školou Slatina nad Bebravou za 264-tisíc eur. Ďalších 180-tisíc eur pôjde na rekonštrukciu multifunkčného ihriska v obci Hrachovište a 202-tisíc eur na vybudovanie hokejbalového ihriska v Brezovej pod Bradlom.

Ministerstvo podporí aj výstavbu amfiteátra v obci Pažiť sumou 172-tisíc eur. V Nitrianskom kraji sú to projekty ako vybudovanie dvoch tréningových ihrísk v Nových Zámkoch za 709-tisíc či rekonštrukcia Modernej školy vo Veľkých Ripňanoch za 908-tisíc eur.

Do Žilinského kraja poputuje 176-tisíc eur na modernizáciu miestnej komunikácie Podvysoká – Zákopčie, 713-tisíc eur na sanáciu zosuvu cesty III/2250 v katastrálnom území Pokrývač a takmer sedem miliónov eur smeruje do modernizácie dvoch významných križovatiek K2 a K3 na ceste II/583. Projekt zlepší dopravnú dostupnosť medzi Horným Považím, Oravou a Liptovom. V Banskobystrickom kraji bude podporený projekt CURI – SOŠ drevárska Zvolen sumou 300-tisíc eur. Ďalších 324-tisíc eur pôjde na rekonštrukciu športového areálu a vybudovanie environmentálnej učebne na Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej Sobote.

Regenerácia vnútroblokov


Za 640-tisíc eur sa zrekonštruuje základná škola vo Svidníku v Prešovskom kraji. Na výstavbu ďalšej etapy cykloturistického chodníka v Levoči vyčlenili 494-tisíc eur. Vybudovaná bude aj nová cyklotrasa za 1,36 milióna eur v Ždiari, konkrétne v atraktívnej turistickej lokalite Strednica.

V Košickom kraji ministerstvo podporí regeneráciu vnútroblokov v Sobranciach sumou 234-tisíc eur. Košický kraj sa dočká aj rekonštrukcie cesty Kostoľany nad Hornádom – Sokoľ, na ktorú ministerstvo vyčlenilo 1,76 milióna eur. V pláne je tiež rekonštrukcia športovej infraštruktúry Základnej školy Komenského v Sobranciach za 218-tisíc, či rekonštrukcia športovej infraštruktúry v obci Slanské Nové Mesto za 178-tisíc eur.

Spolu 340-tisíc eur pôjde aj na výstavbu novej časti stokovej siete v obci Slavkovce. Do Košického kraja poputuje aj 595-tisíc eur na výstavbu chodníkov v rekreačnej lokalite Jazero. Komplexnej obnovy sa dočká aj synagóga v Moldave nad Bodvou, na ktorú ministerstvo vyčlenilo 904-miliónov eur.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií podpísalo zmluvy za takmer 18 miliónov eur, podporené budú projekty v regiónoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cyklistická infraštruktúra Eurofondy minister investícií Modernizácia Obnova budov Rekonštrukcia ciest
