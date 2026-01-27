Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 27.1.2026
 24hod.sk    Z domova

27. januára 2026

SaS podáva podnet na Ústavný súd, vláda sa podľa Kolíkovej systematicky vyhýba zodpovednosti v parlamente – VIDEO


Pre koaličné blokovanie mimoriadnych schôdzí parlamentu zameraných na vyslovenie nedôvery vláde alebo jednotlivým ministrom pripravuje opozičná strana



sni mka obrazovky 2026 01 27 o 15.58.17 676x374 27.1.2026 (SITA.sk) - Pre koaličné blokovanie mimoriadnych schôdzí parlamentu zameraných na vyslovenie nedôvery vláde alebo jednotlivým ministrom pripravuje opozičná strana SaS podanie na Ústavný súd SR. Ako v tejto súvislosti skonštatovala poslankyňa Mária Kolíkova, ide o bezprecedentné a hrubé porušenie princípov parlamentnej demokracie.

Kolíková kritizuje postup vlády


Zároveň pripomenula, že už od 22. januára 2025 čelí súčasná vláda v parlamente návrhu na odvolanie, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dokonca už od decembra 2024.

„Vláda sa musí zodpovedať parlamentu. To, že sa tomu systematicky vyhýba, je sabotáž, preto sme podali aj trestné oznámenie," zdôraznila Kolíková. Zároveň opozičná poslankyňa kritizuje návrh nového rokovacieho poriadku Národnej rady SR a etického kódexu poslancov, ktorými sa podľa nej vládna koalícia snaží prekryť skutočné problémy krajiny a zároveň umlčať opozíciu.

Kritika pomerov v krajine


„V novom roku sa zjavne nebudeme venovať tomu, že ľudia nemajú z čoho platiť účty, že rastie štátny dlh, nefunguje energopomoc a zvyšuje sa kriminalita aj korupcia. Nebudeme riešiť ani to, že Slovensko je dnes jedným z centier podvodov na DPH. Od prvého dňa sa však venujeme tomu, ako sa má vláda udržať pri moci a ako jej majú čo najrýchlejšie prechádzať vlastné zákony,“ uviedla Kolíková.

Podľa nej pri novele nejde o slušnosť, ako sa to snaží vláda prezentovať. „Tvária sa, že riešia slušnosť v parlamente, no mňa osobne v pléne nazvali hyenou a vrahyňou. Tu nejde o kultúru prejavu. Ide o to, aby sa vláda jednoduchšie udržala pri moci a zakryla svoje zlyhania,“ zdôraznila poslankyňa.


Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v pondelok 26. januára oznámila, že podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo sabotáže. Vládna koalícia totiž nedáva priestor na to, aby sa vláda zodpovedala parlamentu. Poslankyňa Mária Kolíková zdôraznila, že je to základom parlamentnej demokracie, aby vláda predstúpila pred parlament v prípade, že minimálne jedna pätina poslancov má za to, že je namieste, aby člen vlády, prípadne celá vláda skladali účty.

Kolíkova v tejto súvislosti upozornila, že niektoré návrhy na vyslovenie nedôvery voči členom vlády neboli v parlamente prerokované viac ako rok. Strana SaS to považuje za bezprecedentné.




Zdroj: SITA.sk - SaS podáva podnet na Ústavný súd, vláda sa podľa Kolíkovej systematicky vyhýba zodpovednosti v parlamente – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimoriadna schôdza parlamentu Minister vnútra SR Opozícia Trestné oznámenie
