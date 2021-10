Ministerstvo investícií podporí projekty obcí v najmenej rozvinutých okresoch, dostanú takmer päť miliónov eur

Započítanie oprávnených výdavkov

10.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) vyhlásilo novú výzvu na podporu rozvoja cestovného ruchu, zelených riešení, ale aj obnovu ciest a chodníkov v objeme 4,9 milióna eur.Určená je pre obce z najmenej rozvinutých okresov, ktorým koncom roka 2020 skončila možnosť čerpať peniaze z balíka na podporu týchto okresov. Ako ministerstvo investícií v piatok informovalo, žiadosti o príspevok je možné zaslať výlučne elektronicky do 5. novembra.O dotáciu na základe aktuálnej výzvy môžu žiadať obce z okresov Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou. Na jeden projekt je možné získať podporu od 40-tisíc do 250-tisíc eur, započítať je možné oprávnené výdavky už od 1. januára 2021.Obce, ktoré predložia podpísanú žiadosť elektronicky spolu s prílohami do 20. októbra a vyplnia krátky online registračný formulár, získajú dodatočných 10 bonusových bodov k celkovému bodovému hodnoteniu.Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) uviedla, že podpora regionálneho rozvoja musí byť systematická a adresná.„O to viac to platí v prípade najmenej rozvinutých okresov. Týmto regiónom musíme poskytnúť účinnú pomoc a podporovať vytváranie nových pracovných miest, aby sme zastavili odchod šikovných ľudí z regiónov, ale aj zo Slovenska,“ povedala vicepremiérka.„Verím, že obce využijú celý balík takmer 5 miliónov eur a predložia odbornej a nezávislej komisii kvalitné projekty,“ dodala Remišová.Rezort investícií za dva roky podporil všetky regióny bez ohľadu na stupeň ich rozvoja cez rôzne schémy pomoci celkovou sumou 17,8 milióna eur.