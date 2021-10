Voľby v Česku nevyhral Babiš, ANO je tesne druhé za Spolu a ČSSD aj komunisti sú mimo parlamentu

Víťazom volieb do českej Poslaneckej snemovne sa stala pravicová koalícia SPOLU, ktorá tesne predstihla hnutie ANO doterajšieho premiéra Andreja Babiša. Informovali o tom v sobotu stanice ČT24 a CNN Prima News.



Koalícia SPOLU, ktorú tvoria strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09, sa do vedenia dostala krátko pred záverom sčítania hlasov. Podľa takmer úplných výsledkov jej hlasy odovzdalo 27,71 percenta zúčastnených voličov, pričom ANO dostalo 27,21 percenta.



Tretia skončila liberálna koalícia Piráti a Starostovia so ziskom 15,53 percenta hlasov, spolu s ňou by SPOLU malo v 200-člennej Poslaneckej snemovni väčšinu 108 kresiel. Do dolnej komory parlamentu sa dostala ešte populistická strana Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru, ktorá má 9,59 percenta hlasov.



Hranicu piatich percent potrebnú na vstup do Poslaneckej snemovne neprekročila žiadna ďalšia z celkovo 22 kandidujúcich strán. Platí to aj o dosiaľ koaličných sociálnych demokratoch z ČSSD a komunistoch z KSČM, ktorí podporovali Babišovu vládu "zvonka". Obe strany pritom "vypadli" z Poslaneckej snemovne po prvý raz od vzniku samostatnej ČR.



Volebná účasť dosiahla takmer 65,5 percenta, čo je najviac od roku 1998, uviedla ČT24.



Predseda ODS a volebný líder koalície SPOLU Petr Fiala avizoval rokovania o vytvorení vlády s koalíciou Piráti s Starostovia, a to do 24 hodín.



"Zmena je tu, my ju uskutočníme," vyhlásil Fiala s tým, že výsledky volieb sú jednoznačné a parlamentnú väčšinu nemôže ignorovať ani prezident Miloš Zeman. Ten povedal, že zostavením vlády poverí víťaza volieb, za ktorého však nebude považovať žiadnu koalíciu, pretože tie sú podľa jeho tvrdenia podvodom na voličoch.



Na základe sčítania hlasov z 99,6 percenta volebných obvodov obsadí v Poslaneckej snemovni koalícia SPOLU 71 kresiel. Hnutie ANO bude mať 72 mandátov, Piráti a Starostovia 37 poslancov a SPD 20 kresiel, ukazujú údaje servera iDnes.cz.

Šéfovia ČSSD a komunistov avizovali rezignáciu

Českí sociálni demokrati ani komunisti sa po prvý raz vo svojej histórii nedostali do Poslaneckej snemovne. Predbežné výsledky volieb im pripisujú menej ako päť percent hlasov potrebných na vstup do dolnej komory Parlamentu ČR. Šéfovia oboch strán už avizovali rezignáciu. Informovali o tom české médiá.Predseda Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) Jan Hamáček, ktorý bol v doterajšej vláde premiéra Andreja Babiša (ANO) vicepremiérom a ministrom vnútra, na tlačovej konferencii povedal, že z postu rezignuje 25. októbra. Uviedli to spravodajské servery Seznam Zprávy a Novinky.cz.Strana podľa Hamáčkových slov pod jeho vedením nesplnila cieľ prejsť do Poslaneckej snemovne. "Naši občania si na najbližšie štyri roky vybrali pravicovú vládu," povedal Hamáček. Dodal, že ČSSD zaplatila volebných výsledkom časť ceny za účasť v doterajšej vláde. Strana podľa neho túto "skúšku" prežije a praje jej, aby pod novým vedením chytila druhý dych. Svojho nástupcu nebude odporúčať.Odstúpenie zo straníckych postov oznámili v sobotu večer aj členovia vedenia Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) vrátane predsedu Vojtěcha Filipa, ktorý výsledok volieb označil za zdrvujúcu porážku. Riadením strany poverili Petra Šimůnka a Václava Orta, informuje spravodajská stanica Českej televízie (ČT24).ČSSD a KSČM boli spolu s Občianskou demokratickou stranou (ODS), ktorá je súčasťou víťaznej koalície SPOLU, doposiaľ jedinými stranami zastúpenými v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR nepretržite od jej vzniku v roku 1993.

Český premiér a líder kandidátky hnutia ANO Andrej Babiš počas hlasovania v českých parlamentných voľbách v piatok 8. októbra 2021 v českom meste Lovosice.

Foto: TASR/AP

Babiš označil výsledok ANO za skvelý a zázrak

Český premiér Andrej Babiš v sobotu večer označil volebný výsledok svojho hnutia ANO, ktoré skončilo druhé za opozičnou koalíciou SPOLU, za skvelý po "špinavej kampani" voči nemu. ANO podľa jeho slov po prieskumoch nečakalo takýto výsledok, no ani to, že napokon prehraje.Babiš na tlačovej konferencii gratuloval lídrovi SPOLU Petrovi Fialovi k víťazstvu. Zdôraznil súčasne, že ANO bude stranou s najvyšším počtom poslancov, pričom koalície označil za podvod voči voličom.Babiš doplnil, že ANO išlo do volieb s maximálnym nasadením, proti nemu však stálo päť strán - z koalícií SPOLU a Piráti a Starostovia -, ktoré mali podľa neho jediný program: "Odstrániť Babiša.""Rôzne vymyslené kauzy opakovane zdôrazňovali. Hlavne pandémiu, konflikt záujmov, teraz Francúzsko, k tomu môjho syna," vymenoval. "Keby si to s nami rozdali samostatne, tak by sme vyhrali. Proti nám boli aj vybrané médií," vyhlásil."Uvidíme, ako sa prezident (Miloš) Zeman rozhodne, či ma poverí alebo nepoverí zostavením vlády," povedal Babiš s tým, že rozhovory sa začnú v stredu."Ak má pán prezident poverí, tak bude vyjednávať a oslovím koalíciu SPOLU," priblížil Babiš, no nespresnil, čo by mohol ponúknuť koalícii, ktorá dlhodobo odmieta spoluprácu s ním, píše server Novinky.cz. Podľa servera iDnes.cz vylúčil rokovania s Pirátmi a Starostami, ktorí skončili tretí.Na informáciu, že mu koalícia SPOLU môže ponúknuť post predsedu Poslaneckej snemovne, reagoval so smiechom. "Viete, že neviem rozprávať, čo by som tam robil. Snemovňa je pre mňa peklo, to je katastrofa. To je pokus o žart. Možno provokácia. Ja som manažér, moje miesto je vo vláde," vyhlásil.Babiš okrem toho odmietol potvrdiť, či z politiky odíde, pokiaľ hnutie ANO skončí v opozícii, ako to v minulosti povedal.