|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bibiána
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. decembra 2025
Ministerstvo investícií pripravuje nový zákon na ochranu detí v digitálnom priestore – VIDEO, FOTO
Tagy: Komisár pre deti
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v pondelok oznámilo prípravu nového osobitného zákona ...
Zdieľať
2.12.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v pondelok oznámilo prípravu nového osobitného zákona na ochranu maloletých vo verejnom a digitálnom priestore.
Cieľom je reagovať na rýchlo rastúce hrozby, akými sú kyberšikana, šírenie nevhodného obsahu či riziká spojené s umelou inteligenciou. Minister Samuel Migaľ zdôraznil, že digitálny svet sa stal prirodzenou súčasťou života našich detí, no zároveň ich vystavuje svetu, na ktorý ešte nie sú pripravené.
„Na MIRRI vznikne nové špecializované oddelenie pre ochranu a prevenciu detí v digitálnom priestore. Bude to centrum expertízy, koordinácie a metodickej podpory pre štát, školy, rodičov aj pre rôzne platformy,“ informoval minister.
Podľa údajov Národného koordinačného strediska sa 11 percent detí stretlo s online šikanou, viac ako 63 percent narazilo na sexuálny obsah a 36 percent dievčat dostalo žiadosť o intímne fotografie od cudzích osôb. „Toto sa už nestáva výnimočne. Toto je realita, ktorú žijú naše deti,“ upozornil Migaľ.
Nový zákon má vytvoriť moderný, praktický a vyvážený rámec na ochranu detí pred škodlivým obsahom aj pred neetickým správaním digitálnych platforiem a bude zohľadňovať európsky kontext, vrátane Jutlandskej deklarácie.
Štátny tajomník MIRRI a splnomocnenec vlády pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek podotkol, že ochrana maloletých je hodnotovou otázkou celej spoločnosti a legislatíva predstavuje strategickú investíciu do budúcnosti našej ekonomiky. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil, že zhruba 25 percent detí už vykazuje veľmi veľké známky závislosti na internete a vyjadril podporu pripravovanému zákonu. Pavol Šedo z Digitálnej koalície zdôraznil potrebu masívnej osvety a vzdelávania nielen detí, ale aj rodičov a učiteľov.
MIRRI plánuje spustiť legislatívny proces v najbližších týždňoch, pričom návrh zákona by mal byť v prvom štvrťroku 2026 predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Rezort zároveň sleduje vývoj európskej legislatívy týkajúcej sa obmedzenia dolného veku pre sociálne siete a stotožňuje sa s touto reguláciou.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií pripravuje nový zákon na ochranu detí v digitálnom priestore – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rýchlo rastúce hrozby
Cieľom je reagovať na rýchlo rastúce hrozby, akými sú kyberšikana, šírenie nevhodného obsahu či riziká spojené s umelou inteligenciou. Minister Samuel Migaľ zdôraznil, že digitálny svet sa stal prirodzenou súčasťou života našich detí, no zároveň ich vystavuje svetu, na ktorý ešte nie sú pripravené.
„Na MIRRI vznikne nové špecializované oddelenie pre ochranu a prevenciu detí v digitálnom priestore. Bude to centrum expertízy, koordinácie a metodickej podpory pre štát, školy, rodičov aj pre rôzne platformy,“ informoval minister.
Podľa údajov Národného koordinačného strediska sa 11 percent detí stretlo s online šikanou, viac ako 63 percent narazilo na sexuálny obsah a 36 percent dievčat dostalo žiadosť o intímne fotografie od cudzích osôb. „Toto sa už nestáva výnimočne. Toto je realita, ktorú žijú naše deti,“ upozornil Migaľ.
Ochrana pred škodlivým obsahom
Nový zákon má vytvoriť moderný, praktický a vyvážený rámec na ochranu detí pred škodlivým obsahom aj pred neetickým správaním digitálnych platforiem a bude zohľadňovať európsky kontext, vrátane Jutlandskej deklarácie.
Štátny tajomník MIRRI a splnomocnenec vlády pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek podotkol, že ochrana maloletých je hodnotovou otázkou celej spoločnosti a legislatíva predstavuje strategickú investíciu do budúcnosti našej ekonomiky. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil, že zhruba 25 percent detí už vykazuje veľmi veľké známky závislosti na internete a vyjadril podporu pripravovanému zákonu. Pavol Šedo z Digitálnej koalície zdôraznil potrebu masívnej osvety a vzdelávania nielen detí, ale aj rodičov a učiteľov.
MIRRI plánuje spustiť legislatívny proces v najbližších týždňoch, pričom návrh zákona by mal byť v prvom štvrťroku 2026 predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Rezort zároveň sleduje vývoj európskej legislatívy týkajúcej sa obmedzenia dolného veku pre sociálne siete a stotožňuje sa s touto reguláciou.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií pripravuje nový zákon na ochranu detí v digitálnom priestore – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komisár pre deti
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Žilinka opäť kritizuje zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, názov nového úradu nezodpovedá obsahu jeho činnosti
Žilinka opäť kritizuje zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, názov nového úradu nezodpovedá obsahu jeho činnosti
<< predchádzajúci článok
Španielska polícia rozbila bunku neonacistickej skupiny Základňa
Španielska polícia rozbila bunku neonacistickej skupiny Základňa