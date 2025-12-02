Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bibiána
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. decembra 2025

Ministerstvo investícií pripravuje nový zákon na ochranu detí v digitálnom priestore – VIDEO, FOTO


Tagy: Komisár pre deti

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v pondelok oznámilo prípravu nového osobitného zákona ...



Zdieľať
591747023_1273996708096149_6158185237430125547_n 676x507 2.12.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v pondelok oznámilo prípravu nového osobitného zákona na ochranu maloletých vo verejnom a digitálnom priestore.

Rýchlo rastúce hrozby


Cieľom je reagovať na rýchlo rastúce hrozby, akými sú kyberšikana, šírenie nevhodného obsahu či riziká spojené s umelou inteligenciou. Minister Samuel Migaľ zdôraznil, že digitálny svet sa stal prirodzenou súčasťou života našich detí, no zároveň ich vystavuje svetu, na ktorý ešte nie sú pripravené.

„Na MIRRI vznikne nové špecializované oddelenie pre ochranu a prevenciu detí v digitálnom priestore. Bude to centrum expertízy, koordinácie a metodickej podpory pre štát, školy, rodičov aj pre rôzne platformy,“ informoval minister.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Podľa údajov Národného koordinačného strediska sa 11 percent detí stretlo s online šikanou, viac ako 63 percent narazilo na sexuálny obsah a 36 percent dievčat dostalo žiadosť o intímne fotografie od cudzích osôb. „Toto sa už nestáva výnimočne. Toto je realita, ktorú žijú naše deti,“ upozornil Migaľ.

Ochrana pred škodlivým obsahom


Nový zákon má vytvoriť moderný, praktický a vyvážený rámec na ochranu detí pred škodlivým obsahom aj pred neetickým správaním digitálnych platforiem a bude zohľadňovať európsky kontext, vrátane Jutlandskej deklarácie.

Štátny tajomník MIRRI a splnomocnenec vlády pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek podotkol, že ochrana maloletých je hodnotovou otázkou celej spoločnosti a legislatíva predstavuje strategickú investíciu do budúcnosti našej ekonomiky. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozornil, že zhruba 25 percent detí už vykazuje veľmi veľké známky závislosti na internete a vyjadril podporu pripravovanému zákonu. Pavol Šedo z Digitálnej koalície zdôraznil potrebu masívnej osvety a vzdelávania nielen detí, ale aj rodičov a učiteľov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



MIRRI plánuje spustiť legislatívny proces v najbližších týždňoch, pričom návrh zákona by mal byť v prvom štvrťroku 2026 predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Rezort zároveň sleduje vývoj európskej legislatívy týkajúcej sa obmedzenia dolného veku pre sociálne siete a stotožňuje sa s touto reguláciou.




Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií pripravuje nový zákon na ochranu detí v digitálnom priestore – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komisár pre deti
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Žilinka opäť kritizuje zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, názov nového úradu nezodpovedá obsahu jeho činnosti
<< predchádzajúci článok
Španielska polícia rozbila bunku neonacistickej skupiny Základňa

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 