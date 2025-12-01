|
Španielska polícia rozbila bunku neonacistickej skupiny Základňa
Španielska polícia v pondelok oznámila, že rozbila bunku nadnárodnej neonacistickej skupiny The Base (Základňa) propagujúcej nadradenosť bielej rasy, ktorú Európska únia, Veľká ...
1.12.2025 (SITA.sk) - Španielska polícia v pondelok oznámila, že rozbila bunku nadnárodnej neonacistickej skupiny The Base (Základňa) propagujúcej nadradenosť bielej rasy, ktorú Európska únia, Veľká Británia, Kanada, Austrália a Nový Zéland označili za teroristickú organizáciu.
