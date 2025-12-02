Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bibiána
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. decembra 2025

Ministerstvo investícií schválilo podporu pre ďalšie projekty v hodnote viac ako 15 miliónov eur


Tagy: Investície minister investícií Modernizácia Program Slovensko Rekonštrukcia Revitalizácia

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR schválilo podporu pre ďalších 19 ...



Zdieľať
67dbfd4fbfedb284811510 scaled e1754060462944 676x467 2.12.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR schválilo podporu pre ďalších 19 projektov v celkovej hodnote 15,4 milióna eur z Programu Slovensko 2021 – 2027. Ako informovalo samotné ministerstvo, investície sú zamerané na modernizáciu škôl a športovísk, obnovu kultúrnych pamiatok, zlepšenie cestnej infraštruktúry a posilnenie adaptačných opatrení na zmenu klímy.

Zelená infraštruktúra


„Takmer 2,4 milióna eur umožní komplexnú obnovu Kostola Povýšenia sv. Kríža na Slanickom ostrove umenia. Takéto projekty ukazujú, že eurofondy majú priamy dopad nielen na kvalitu života ľudí, či už ide o moderné školy, bezpečnejšie cesty alebo revitalizované verejné priestory, ale aj na zachovanie nášho kultúrneho dedičstva,“ informoval minister investícií Samuel Migaľ.

V Bratislavskom kraji podpora 140-tisíc eur smeruje na rozvoj zelenej infraštruktúry v obci Slovenský Grob, vrátane výmeny nepriepustných povrchov a výsadby zelene na ochladzovanie územia. V Trnavskom kraji sa investuje do revitalizácie Zámockých záhrad Holíčskeho zámku (734-tisíc eur), modernizácie učební a športoviska v okrese Hlohovec (592-tisíc eur) a modernizácie amfiteátra v Senici za 1,6 milióna eur.

Rozvoj mobility aj modernizácia škôl


V Nitrianskom kraji sa zrekonštruuje miestna komunikácia „Pod Vinohradmi“ v Jarku (227-tisíc eur) a viac ako 8-kilometrový úsek cesty II/580 Šurany – križovatka I/75 za 4,7 milióna eur, čo prispeje k bezpečnosti a rozvoju mobility. Trenčiansky kraj získa 401-tisíc eur na obnovu športovísk a vybudovanie vonkajšej učebne v ZŠ Ilava, 172-tisíc eur na vybudovanie Domu ľudových tradícií v Omšení a 275-tisíc eur na modernizáciu Mestského kultúrneho strediska v Bánovciach nad Bebravou.

V Žilinskom kraji sa investuje do revitalizácie Námestia mieru v Liptovskom Mikuláši (268-tisíc eur), vybudovania miestnej komunikácie v Žabokrekoch (210-tisíc eur), prestavby mostného objektu ponad potok Štiavnik (767-tisíc eur), novej expozície na hrade Strečno (1,7 milióna eur) a komplexnej obnovy Kostola Povýšenia sv. Kríža na Slanickom ostrove umenia (2,4 milióna eur).

Prešovský kraj získa 209-tisíc eur na modernizáciu komunikácie Vetva A v Červenej Vode, 244-tisíc eur pôjde na modernizáciu základných škôl v Humennom, 210-tisíc eur na zlepšenie prístupu k historickej lokalite hradu Čičva, 404-tisíc eur na obnovu fasády Evanjelickej spojenej školy v Prešove a 216-tisíc eur na vybudovanie športovísk v Kamenici nad Cirochou.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií schválilo podporu pre ďalšie projekty v hodnote viac ako 15 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Investície minister investícií Modernizácia Program Slovensko Rekonštrukcia Revitalizácia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Žena nútila maloletú osobu poskytovať sexuálne služby, hrozí jej až 20 rokov väzenia – FOTO
<< predchádzajúci článok
V Dánsku postavia závod na výrobu raketového paliva pre Ukrajinu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 