Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bibiána
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

02. decembra 2025

V Dánsku postavia závod na výrobu raketového paliva pre Ukrajinu


Tagy: dánska pomoc pomoc Ukrajine Vojna na Ukrajine

Dánski a ukrajinskí predstavitelia oznámili začiatok výstavby závodu na dánskom území, ktorý bude Ukrajine dodávať raketové palivo. „Musíme pomôcť našim ukrajinským priateľom v ich boji za ...



Zdieľať
gettyimages 1434357830 scaled e1704823104217 676x367 2.12.2025 (SITA.sk) - Dánski a ukrajinskí predstavitelia oznámili začiatok výstavby závodu na dánskom území, ktorý bude Ukrajine dodávať raketové palivo.


„Musíme pomôcť našim ukrajinským priateľom v ich boji za slobodu. Potrebujú bezpečné miesto na zriadenie výroby,“ povedal pre agentúru AFP dánsky minister priemyslu Morten Bødskov. Dánski predstavitelia uviedli, že nemôžu potvrdiť, či tento závod, ktorý má začať vyrábať palivo pre rakety a drony na jeseň 2026, je prvé svojho druhu na území členského štátu NATO. Je totiž možné, že podobné závody boli z bezpečnostných dôvodov postavené tajne.

Závod spolu s dánskou vládou buduje ukrajinská firma Fire Point, ktorá produkuje drony a rakety. „Musíme zvýšiť našu produkciu, čo je na Ukrajine nemožné,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Fire Point Vjačeslav Bondarčuk.

Dánsky minister priemyslu dodal, že Fire Point prinesie vlastné „nové technológie“.


Zdroj: SITA.sk - V Dánsku postavia závod na výrobu raketového paliva pre Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dánska pomoc pomoc Ukrajine Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ministerstvo investícií schválilo podporu pre ďalšie projekty v hodnote viac ako 15 miliónov eur
<< predchádzajúci článok
Predseda parlamentu Raši sa stretol s Okamurom, riešili česko-slovenské vzťahy aj Benešove dekréty – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 