Streda 14.1.2026
Denník - Správy
14. januára 2026
Ministerstvo investícií spustilo prvú výzvu Fondu malých projektov v rámci programu Interreg
Správca Fondu malých projektov (FMP) NÖ.Regional oficiálne vyhlásil prvú výzvu v rámci programu Interreg Slovensko - Rakúsko, ktorá podporuje rozvoj cezhraničnej ...
Zdieľať
14.1.2026 (SITA.sk) - Správca Fondu malých projektov (FMP) NÖ.Regional oficiálne vyhlásil prvú výzvu v rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko, ktorá podporuje rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom.
Ako informuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, výzva je určená na podporu neinvestičných aktivít typu „ľudia ľuďom“ a prepájanie ľudí, organizácií a inštitúcií s cieľom spoločného rozvoja regiónov.
Žiadatelia môžu byť mestá, obce, mikroregióny, verejná správa, mimovládne organizácie, školy, vzdelávacie inštitúcie a univerzity. Podporované aktivity zahŕňajú verejné podujatia, workshopy, semináre, tábory, športové aktivity, prenos know-how a externé štúdie v oblastiach kultúry, vzdelávania, životného prostredia a prírody.
Podmienkou je cezhraničné partnerstvo minimálne dvoch partnerov – jeden zo Slovenska a jeden z Rakúska. Projekty môžu trvať maximálne 12 mesiacov a náklady môžu dosiahnuť až 40-tisíc eur, pričom financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja môže pokryť až 80 % oprávnených výdavkov.
Žiadosti je možné predkladať online priebežne až do vyčerpania finančných prostriedkov, uzávierka prvého kola je 30. januára 2026 o 14:00. Posudzovanie žiadostí prebehne 10. apríla 2026 na zasadnutí Regionálneho monitorovacieho výboru.
Podrobné informácie a dokumenty sú dostupné na webovej stránke správcu Fondu malých projektov NÖ.Regional. Výzva predstavuje jednoduchú a dostupnú príležitosť pre aktívny rozvoj cezhraničných partnerstiev a komunitných projektov.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo investícií spustilo prvú výzvu Fondu malých projektov v rámci programu Interreg © SITA Všetky práva vyhradené.
