Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 14.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Radovan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

14. januára 2026

Protifašistickí bojovníci odmietajú zľahčovanie extrémizmu a vyzývajú na hodnotovo ukotvený prístup k legislatíve


Tagy: Extrémizmus Fašizmus Nacizmus návrh novely protifašistický odboj Trestné právo

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) vníma diskusiu o navrhovaných zmenách Trestného ...



Zdieľať
dsc_3276 676x446 14.1.2026 (SITA.sk) - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) vníma diskusiu o navrhovaných zmenách Trestného zákona v oblasti extrémizmu ako mimoriadne citlivú tému s významným spoločenským a hodnotovým dopadom.

Nástroj ochrany


Ako informoval vedúci mediálno-komunikačného oddelenia zväzu Ján Rohár, SZPB jednoznačne odmieta nacizmus, fašizmus a akékoľvek formy ich glorifikácie, zľahčovania či ospravedlňovania, čo vychádza z historickej skúsenosti a povojnového demokratického poriadku v Európe.

„SZPB považuje trestné právo za dôležitý nástroj ochrany spoločnosti a zdôrazňuje, že právna úprava musí umožňovať účinný postih násilných a nenávistných prejavov extrémizmu, ako aj schvaľovania a propagácie nacistickej a fašistickej ideológie, pričom musí zachovávať jasný spoločenský signál nulovej tolerancie v súlade s rezolúciami OSN,“ píše v stanovisku SZPB. Zároveň upozorňuje, že legislatívne zmeny nesmú vytvárať priestor na relativizáciu historických faktov alebo ospravedlňovanie zločinov nacizmu a fašizmu.

Odborná a spoločenská diskusia


Otázky historickej pamäti a odkazu protifašistického boja presahujú bežný politický spor, preto SZPB považuje za dôležité, aby zmeny vznikali v rámci odbornej a spoločenskej diskusie so zapojením pamäťových a historických inštitúcií, vrátane SZPB. Zväz zároveň zdôrazňuje potrebu posilniť preventívne opatrenia, prácu s mládežou, vzdelávanie, historickú pamäť a občiansku výchovu.

„Len komplexný prístup spájajúci právne, výchovné a spoločenské nástroje môže účinne čeliť extrémizmu a snahám o relativizáciu dejín,“ uvádzajú protifašistickí bojovníci. Zväz bude naďalej vystupovať ako nositeľ historickej pamäti a morálnej zodpovednosti voči obetiam nacizmu a fašizmu a apelovať na zodpovedný a konsenzuálny prístup k legislatívnym zmenám v boji proti extrémizmu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Poslanci SNS navrhujú, aby sa od 1. júla vypustili z Trestného zákona trestné činy výroby, rozširovania a prechovávania extrémistického materiálu. Zároveň predkladatelia novely navrhujú zníženie trestných sadzieb za porušenie paragrafu týkajúceho sa založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj za porušenie paragrafu týkajúceho sa prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, paragrafu o hanobení národa, rasy a presvedčenia, a tiež paragrafu týkajúceho sa podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

Podľa navrhovateľov je cieľom novely zosúladiť trestnoprávnu represiu so zásadami moderného trestného práva, ako sú primeranosť trestu, individualizácia postihu, právna istota a zásada ultima ratio. Osobitná pozornosť je podľa nich venovaná odstráneniu právne neurčitých ustanovení, ktoré oslabujú predvídateľnosť a právnu istotu, a duplicitných skutkových podstát, čím sa zjednoduší a spriehľadní trestnoprávna úprava bez oslabenia ochrany práv a slobôd.

Dôležitým prvkom je jasné odlíšenie prejavových deliktov od konaní spojených s reálnym násilím alebo bezprostredným ohrozením práv. Trestnoprávny postih zostáva pri konaniach vedúcich k násilným zásahom, zatiaľ čo pri prejavoch bez materiálneho rozmeru sa represia obmedzuje na nevyhnutný rozsah.




Zdroj: SITA.sk - Protifašistickí bojovníci odmietajú zľahčovanie extrémizmu a vyzývajú na hodnotovo ukotvený prístup k legislatíve © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémizmus Fašizmus Nacizmus návrh novely protifašistický odboj Trestné právo
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mimovládky spustili podpisovú akciu, poslancov ňou žiadajú odmietnuť dva nebezpečné zákony
<< predchádzajúci článok
Vo veku 88 rokov zomrel významný slovenský režisér, dramaturg a publicista Rudolf Urc

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 