Ministerstvo investícií sťahuje spot na propagáciu Slovenska s ruskými zábermi. Agentúra porušila zadanie, priznáva Raši (video)

aktualizované 26. septembra 2024, 16:04



Milióny na nezmyselné televízne spoty

Priazeň médií Penty

Slogan kampane

Agentúra porušila zadanie

26.9.2024 (SITA.sk) -Marketingová kampaň ministra investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Hlas-SD ) za štyri milióny eur, ktorá má propagovať Slovensko a eurofondy využíva zábery z Ruska. Poukázala na to opozičná poslankyňa Veronika Remišová klub Slovensko )."Je to absolútna hanba a amatérstvo ministra Rašiho, ktorý týmto predstihol aj Vladimíra Mečiara , ktorý si aspoň vybral na propagáciu Slovenska fotku Švajčiarska," skonštatovala Remišová.Zároveň zdôraznila, že zatiaľ, čo vládna koalícia ide schváliť v skrátenom legislatívnom konaní drastické uťahovanie opaskov pre všetkých občanov Slovenska, minister Raši rozhadzuje milióny eur na nezmyselné televízne spoty.Poslankyňa tiež uviedla, že do kampane boli zo strany ministra v prípade tlačených a online médií zapojené jedine média finančnej skupiny Penta , ktoré za týmto účelom obdržali 312-tisíc eur. Médiá kritické k vládnej koalícii boli podľa nej naopak z propagačnej kampane vynechané."Richard Raši a celý Hlas si takto kupuje priazeň médií Penty," vyhlásila Remišová. Ako ďalej povedala, pokiaľ ide o zapojenie televízii do kampane, celkovo 2,6 milióna eur išlo súkromným televíziám a len 128 000 eur štátnej televízii."Ja sa pýtam ministra Rašiho, či je to odmena za to, že súkromné televízie sa vysporiadali s nepohodlnými moderátormi," pýta sa poslankyňa.Remišová doplnila, že slogan kampane "Slovensko je skvelé miesto na život" platí hlavne pre ministrov, ktorí si zdvihli platy na dvojnásobok."Môžu si to povedať trestne stíhaní ľudia, ktorí vďaka novele Trestného zákona boli prepustení na slobodu a môžu si to povedať kšeftári, ktorí v predražených tendroch vďaka známostiam okrádajú občanov Slovenska," dodala Remišová. Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v reakcii skonštatovalo, že o každej dobrej kampani sa hovorí a ani táto nie je výnimkou.„V jednom zo štyroch spotov dodávateľská agentúra použila záber z fotobanky, ktorý mohol vzniknúť mimo Slovenska, čím porušila zadanie. Preto sme tento spot z kampane stiahli a agentúra ho musí prepracovať," uviedlo ministerstvo. Rezort zároveň ďakuje bývalému zamestnancovi, že na záber nepochádzajúci zo Slovenska upozornil.