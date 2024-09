Holečková a Žitňanská chcú presadiť 5-percentnú DPH na menštruačné vložky a tampóny, argumentujú menštruačnou chudobou (video)

Základná potreba žien

Problém sa týka najmä samoživiteliek a žien s nízkym príjmom

Otázka sociálnej spravodlivosti

26.9.2024 (SITA.sk) - Holečková a Žitňanská chcú presadiť 5 % DPH na menštruačné vložky a tampóny. Poslankyne Národnej rady SR Jana Žitňanská na tlačovej konferencií oznámili, že s podporou poslancov a poslankýň z hnutia Slovensko SaS podávajú pozmeňujúci návrh na vládny návrh zákona, ktorý zvyšuje DPH pre menštruačné potreby zo súčasných 20 % na 23 %. Poslankyne poukazujú na to, že tieto potreby si musí zaobstarať každá žena každý mesiac bez toho, či chce alebo nechce."Žena v priemere zaplatí za svoj život 3 800 eur za vložky a tampóny. Okolité krajiny Európskej únie majú na tieto hygienické pomôcky oveľa nižšiu DPH-čku, napríklad Poľsko má 5 %, Chorvátsko 7, Rakúska 10, Francúzsko 5,5, Taliansko 5 %. Sú dokonca krajiny mimo EÚ, ktoré majú nulovú DPH-čku na vložky a tampóny, pretože naozaj ženy to potrebujú, nedávajú si to len preto, aby boli krajšie," uviedla Jana Žitňanská.Holečková tiež pripomenula, že, tak ako je základnou potravinou chlieb, tak pre ženy sú základnou potrebou menštruačné vložky či tampóny. Z tohto dôvodu poslankyne navrhujú pre menštruačné vložky a tampóny 5 % DPH."Prieskum NMS v máji 2024 ukázal, že 44 % žien, čiže takmer každá druhá žena, mala aspoň raz za život problém s tým, že si nemohla kúpiť menštruačné pomôcky. 16 % žien tento problém zažíva v súčasnosti a 2 % si nemôžu dovoliť kúpiť menštruačné pomôcky každý mesiac," poukázala na problém Martina Holečková. Podľa jej slov tento problém sa týka najmä samoživiteliek a žien s nízkym príjmom.Poslankyňa pripomenula, že pre túto kategóriu vláda neurobila za rok svojho vládnutia nič, aj keď na to Holečková poukazovala. Tiež pripomenula, že 6 % opýtaných žien pripustilo, že používa ako náhradu za menštruačné potreby toaletný papier, noviny, staré handry a špongie. Holečková uviedla, že podporu na tento pozmeňujúci návrh bude hľadať aj u koaličných poslancov, v pláne má aj rozhovor s ministrom financií Ladislavom Kamenickým "Je absurdné, že v 21. storočí ešte stále niekto nadmerne zdaňuje ženy za to, že ich telo funguje prirodzene. Naša spoločnosť by mala ženy podporovať, nie ich zaťažovať vyššími cenami za niečo, čo potrebujú každý mesiac, ženy by si nemali vyberať medzi tým, či si kúpia hygienické potreby, alebo niečo iné pre svoju domácnosť. Zníženie DPH na menštruačné produkty nie je len otázkou férovosti, ale aj otázkou sociálnej spravodlivosti," doplnila aj poslankyňa z hnutia Slovensko Anežka Škopová Političky by radi presadili nižšiu DPH aj pre menštruačné kalíšky, menštruačnú bielizeň či iné ekologickejšie varianty, ale pre súčasný skrátený priestor na diskusiu budú radi aspoň za lacnejšie tampóny a vložky. Jana Žitňanská tiež poukázala na to, že 10 % DPH budú mať podľa nového zákona, ktorý predložila vláda, hygienické potreby ako hygienické vložky, tampóny a plienky len na potreby inkontinencie, lenže menštruačné pomôcky tam chýbajú.