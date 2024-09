Ministerstvo investícií vyhlásilo výzvy, ktoré môžu pomôcť aj regiónom zasiahnutými živelnými pohromami (video)

Vyhlásenie dvoch výziev

Nákup hasičskej a záchranárskej techniky

Spolupráca s Českom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Otvorené výzvy

16.9.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo výzvy, ktoré môžu pomôcť aj regiónom zasiahnutým živelnými pohromami. Na tlačovej besede v Košiciach o tom informoval minister investícií Richard Raši Hlas-SD ).Výzva na podporu spolupráce v súvislosti s adaptáciou na zmenu klímy a ochranu pred prírodnými katastrofami je z programu Interreg Poľsko-Slovensko. Celková alokácia je 4,5 milióna eur.„Príspevok môžu získať projekty partnerov, ktorí budú spoločne riešiť aktivity ako napríklad zmierňovanie negatívnych následkov zmeny klímy v cezhraničnom meradle, vrátane následkov živelných pohrôm, spoločné školenia záchranných služieb, spoločné simulácie záchranných akcií, ale aj nákup vybavenia záchranných služieb na účely realizácie spoločných cezhraničných systémov, monitorovania, varovania, reagovania a krízového riadenia," približuje MIRRI SR.Bližšie informácie sú dostupné na webe programu Interreg PL-SK. Raši tiež uviedol, že vyhlásená bola aj druhá výzva, zameraná na biodiverzitu. Na tú je alokovaných 6,6 milióna eur. Výzvy podľa ministrových slov slúžia okrem iného aj na to, aby sme v prihraničných oblastiach, v tomto prípade v slovensko-poľskom pohraničí, dokázali reagovať na takéto živelné pohromy.Pred niekoľkými mesiacmi tiež boli podpísané zmluvy týkajúce sa ôsmich projektov podporujúcich nákup hasičskej techniky, ale aj ďalšej záchranárskej techniky na boj s prírodnými katastrofami, a to v rámci spolupráce s Poľskom. Podporu získalo Ministerstvo vnútra SR , ale aj samosprávy, ako Turzovka, Kysucký Lisekovec či Kračunovce.„V rámci programov cezhraničnej spolupráce je práve oblasť adaptácie na zmenu klímy a s tým súvisiace spolupráce všetkých zainteresovaných zložiek pri predchádzaní a odstraňovaní následkov živelných pohrôm veľmi významným prvkom," uvádza rezort investícií. Raši dodal, že na takúto spoluprácu ide zhruba 30 percent daných programov.Pri všetkých programoch cezhraničnej spolupráce ide o sumu temer 180 miliónov eur. Tieto prostriedky sa dajú použiť aj na riešenie krízových situácií, no minister zdôraznil, že pri európskych prostriedkoch sa realizácia nedá vykonávať zo dňa na deň.„Rovnako v rámci programu spolupráce s Českou republikou boli na jar tohto roka schválené projekty podporujúce zber, výmenu dát a informácií potrebných na predchádzanie negatívnym dopadom klimatických zmien a prevenciu rizika katastrof, ktoré nepoznajú hranice. Napríklad zasiahnuté mesto Čadca má vybudovať detekčný a varovný systém v spolupráci s českým partnerom," uvádza MIRRI.Raši tiež avizoval, že Slovensko začalo rokovať o takzvaných nórskych grantoch, zo sumy 130 miliónov eur určenej na roky 2021 až 2028 by sme mohli na opatrenia proti živelným pohromám použiť približne 45 miliónov eur.MIRRI tiež pripomenulo, že v súčasnosti má, v spolupráci s rezortom životného prostredia, vyhlásené výzvy na podporu adaptácie na zmenu klímy a ochranu pred povodňami, a to za viac ako 120 miliónov eur.„To znamená, že už teraz sú otvorené výzvy, aby regióny vedeli rozhodovať o tom, na čo financie použijú a aké opatrenia sa rozhodnú robiť, aby vedeli predchádzať takýmto katastrofám a aby na ne vedeli aj reagovať. Okrem toho ďalšie európske peniaze, takmer 100 miliónov eur, sú vo výzve, ktorú sme vyhlasovali na jar s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom. Môžu byť a budú použité na nákup hasičskej techniky, čiže nákup techniky pre tých, ktorí zasahujú v týchto kritických situáciách ako prví," dodal Raši.Spomenul i Fond solidarity EÚ, ktorý je určený na pomoc členským štátom EÚ, ktoré postihnú prírodné katastrofy. Čerpať z neho možno v prípade, ak škody prekročia hodnotu 1,5 percenta HDP daného regiónu. Ak by škody po aktuálnych povodniach na Slovensku túto hodnotu prekročili, bolo by možné žiadať aj o prostriedky z daného fondu.