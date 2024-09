Rozsah škôd je podľa Fica veľký, ale zvládnuteľný zo strany štátu. Povodne si pozrel z vrtuľníka (video)

Pomoc samosprávam

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nadchádzajúce zasadnutia vlády

Problémy spôsobujú aj menšie rieky a potoky

Možné zhoršenie situácie

Vallo, Droba a Viskupič na zasadnutí vlády

Dôležité je vodné dielo Gabčíkovo

16.9.2024 (SITA.sk) - Je zrejmé, že najvyššia voda ešte len príde. Kulminácia Dunaja a rieky Moravy nastane v najbližších hodinách. Po rokovaní vlády k aktuálnej povodňovej situácii to uviedol predseda vlády Robert Fico Smer-SD ).Ďalšie ohrozenie majetku a životov by ale podľa premiéra nastať nemalo, čo označil za dobrú správu. Vysvetlil, že považoval za potrebné zvolať vládu a prerokovať aktuálnu situáciu, keďže si myslia, že to najhoršie zatiaľ nie je za nami.„Ak sa pozeráme na rozsah škôd, tak sú síce veľké, ale sú zvládnuteľné zo strany štátu," uviedol a prisľúbil samosprávam, že k nim budú maximálne ústretoví, a s predstaviteľmi týchto samospráv budú reagovať konkrétnymi finančnými rozhodnutiami.Na rokovaní sa dohodli aj na tom, že dotknuté samosprávy by mali promptne zostaviť zoznam poškodených objektov. Vláda by na to mala reagovať prostredníctvom rôznych mechanizmov, či už skrz rezort práce, európske mechanizmy, alebo prostredníctvom rezervy vlády.Predseda vlády tiež avizoval, že čoskoro sa budú konať zasadnutia vlády v Bratislavskom kraji aj v Trnavskom kraji.„Okrem bežných vecí, ktoré rozhodujeme na týchto zasadnutiach, buďme reagovať na konkrétne požiadavky samospráv, pokiaľ ide o povodie malých riek a potokov," uviedol.Dodal, že ak to bude možné, podniknú opatrenia, aby minimalizovali takého udalosti. Uviedol tiež, že v najbližších hodinách plánujú pozorne monitorovať miesta priesakov.Fico dodal, že pred rokovaním preletel vrtuľníkom ponad postihnuté oblasti, aby mohol aspoň subjektívne zhodnotiť situáciu. Poznamenal, že problémy neraz spôsobujú nielen veľké toky, ale i menšie rieky a potoky.Slovensko podľa neho ukazuje, že má skúsenosti s riešením povodní, v tomto smere poukázal na to, že príslušné inštitúcie začali zasadať a prijímať rozhodnutia ešte pred zhoršením počasia, keď sa objavili informácie, že by mohla nastať takáto situácia.Tieto rozhodnutia podľa predsedu vlády umožnili naštartovať mechanizmy na boj proti povodniam. Vyzdvihol i prácu záchranných zložiek, a to nielen profesionálnych, ale aj dobrovoľných.Fico dodal, že ak by sa situácia zhoršila, vládu by zvolal i zajtra (utorok 17. septembra) a prijali by opatrenia.„Ak prídu ďalšie škody, budeme reagovať," deklaroval. Vyjadril i solidaritu s ďalšími zasiahnutými krajinami, a tiež pripravenosť pomôcť. Dodal, že bude hovoriť s premiérmi ďalších krajín, avizoval rozhovor so svojím poľským náprotivkom Donaldom Tuskom.„Predpokladám, že budeme hovoriť o určitej miere pružnosti pri využívaní európskych fondov tam, kde tieto fondy sú k dispozícii štátom a nečerpajú sa, že by sme ich vedeli použiť na protipovodňové opatrenia, alebo na náhradu škôd, ktoré boli spôsobené veľkými povodňami," povedal.Na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí vlády SR sa okrem predsedu vlády SR Roberta Fica a ministrov zúčastnili aj župani Bratislavského a Trnavského kraja, a to Juraj Droba Jozef Viskupič , ako aj primátor Bratislavy Matúš Vallo Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok po pondelkovom mimoriadnom zasadnutí vlády SR potvrdil, že všetky záchranárske zložky sú naďalej v pohotovosti. Doplnil, že komunikácia so samosprávami funguje dobre.„Urobíme všetko preto, aby sme škody po povodiach, čo najskôr zosumarizovali. Kompletný materiál aj so všetkými nákladmi, ktoré samosprávam pri odstraňovaní povodní vzniknú, chceme predložiť vláde SR v čo najkratšom čase," informoval Šutaj Eštok.Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba po zasadnutí vlády SR konštatoval, že rozhodnutie vyhlásiť 3. stupeň povodňovej aktivity v predstihu bolo správne rozhodnutie.„Stav rieky Dunaj, ktorý očakávame v Bratislave je na úrovni 950 cm. Dôležité však bude ako bude fungovať vodné dielo Gabčíkovo. Museli sme tiež dočasne odstaviť turbíny na VN Gabčíkovo, nakoľko bolo nevyhnutné vyčistiť priehradu od náplavového dreva. Momentálne už sú turbíny znova zapnuté. Prietok na vodnom diele odhadujeme na úrovni 3000 kubickým metrov, čo by sme mohli ustáť. Verím a dúfam, že Slovensko je vo fáze s pozitívnym koncom," povedal Taraba Šéf envirorezortu zároveň dodal, že odhadované škody sa budú pohybovať rádovo v miliónoch eur.„Či už sú to narušené cesty, potrubia a iná infraštruktúra. Tak ako v prípade zemetrasenia na východe Slovenska, pokúsime sa niečo podobné vymyslieť aj pre západné Slovensko. Slovensko má dobrú infraštruktúru, ukazuje to aj Gabčíkovo," informoval Taraba.