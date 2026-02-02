Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 2.2.2026
 24hod.sk    Z domova

02. februára 2026

Ministerstvo kultúry dá upraviť predný trakt Domu Majstra Pavla z Levoče za vyše 1,28 milióna eur


Tagy: Majster Pavol z Levoče Národná kultúrna pamiatka Verejné obstarávanie

Ministerstvo kultúry (MK) SR hľadá zhotoviteľa prác na stavebné úpravy predného traktu Domu Majstra Pavla z Levoče. Ako vyplýva z údajov zverejnených vo ...



65c3737c8ee98689706734 676x450 2.2.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR hľadá zhotoviteľa prác na stavebné úpravy predného traktu Domu Majstra Pavla z Levoče. Ako vyplýva z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), predmetom zákazky sú stavebné úpravy predného traktu národnej kultúrnej pamiatky Dom Majstra Pavla z Levoče na Námestí Majstra Pavla č. 20 v Levoči.


Úpravy by mali byť realizované na všetkých podlažiach, od suterénu po strechu. „Zákazka zahŕňa obnovu a modernizáciu expozičných priestorov, vstupných priestorov s recepciou, ako aj výstavbu auditória v podkroví. Súčasťou je sanácia suterénu, vrátane odstránenia vlhkosti a statických porúch, a jeho nové využitie pre výstavné priestory pre príležitostné výstavy, workshopy a vernisáže. Realizácia zahŕňa obnovu krovu, strechy, fasád a výplní otvorov, ako aj výmenu rozvodov technických zariadení budovy, vykurovania, vetrania a slaboprúdových systémov,“ píše sa vo vestníku ÚVO s tým, že práce majú byť vykonané v súlade s pamiatkovou ochranou, vrátane umelecko-remeselnej obnovy hlavnej fasády, kamenného portálu a historických prvkov objektu.

Práce majú trvať 25 mesiacov


Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 1,28 milióna eur, financovaná má byť z Programu Slovensko, konkrétne z národného projektu „Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu“.

Podľa zverejnených informácií je predpokladaná dĺžka trvania prác 25 mesiacov. „Predmet zákazky tvorí technologicky, stavebne a funkčne jeden nedeliteľný celok, ktorého cieľom je komplexná obnova predného traktu národnej kultúrnej pamiatky Dom Majstra Pavla v Levoči vrátane suterénu, expozičných podlaží, podkrovia a strechy. Jednotlivé stavebné zásahy (sanácia vlhkosti, statika, rozvody, strecha, expozície, bezbariérovosť a pamiatková obnova) sú navzájom technicky podmienené a realizované v presne stanovenom slede, pričom oddelenie na časti by znemožnilo funkčné a bezpečné vykonanie prác,“ uvádza sa vo vestníku ÚVO.

Ponuky do 25. februára


Obstarávateľ zároveň upozorňuje, že práce budú realizované na národnej kultúrnej pamiatke v pamiatkovej rezervácii UNESCO, nutná je teda jednotná zodpovednosť jedného zhotoviteľa za dodržiavanie pamiatkových, technologických a reštaurátorských postupov, aj za koordináciu odborných profesií, ako sú stavebné či reštaurátorské práce, technológie a podobne.

„Rozdelenie zákazky by viedlo k vysokému riziku kolízií prác, poškodenia pamiatkových hodnôt, nejasnej zodpovednosti za vady a k ohrozeniu schváleného pamiatkového riešenia,“ uvádza ďalej obstarávateľ s tým, že ide o objekt, ktorý je v súčasnosti z dôvodu havarijného technického stavu uzatvorený, a preto je potrebné, aby bol obnovený ako funkčný celok v jednom časovom a technologickom harmonograme, čo by ale pri rozdelení zákazky na časti nebolo možné dosiahnuť. Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 25. februára.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry dá upraviť predný trakt Domu Majstra Pavla z Levoče za vyše 1,28 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.

