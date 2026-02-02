|
02. februára 2026
Hlavné ceny Grammy si odniesli Bad Bunny, K. Lamar či B. Eilish
Portorický spevák Bad Bunny získal v nedeľu na odovzdávaní 68. ročníka amerických hudobných cien Grammy ocenenie za najlepší album roka.
Zdieľať
Portorický spevák Bad Bunny získal v nedeľu na odovzdávaní 68. ročníka amerických hudobných cien Grammy ocenenie za najlepší album roka. Jeho „Debí Tirar Más Fotos“ je vôbec prvým albumom v španielčine, ktorý dostal túto hlavnú cenu. V kategórii pieseň roka uspela Billie Eilish so svojou Wildflower a nahrávkou roka je Luther od Kendricka Lamara a SZA.
Kendrick Lamar premenil na ceny päť zo svojich deviatich nominácií vrátane kategórie najlepší rapový album (GNX). Stal sa tak najúspešnejším rapperom v histórii Grammy, ktorých má spolu 27. Doterajším rekordérom bol Jay-Z s 25 soškami.
Za nováčika roka vyhlásili britskú speváčku Oliviu Deanovú (Man I Need). Táto kategória uzatvára štyri najprestížnejšie kategórie spolu s albumom roka, piesňou roka, ktorá oceňuje skladateľov a autorov textov, a nahrávkou roka určenou produkčnému tímu a interpretovi.
Medzi ocenených patria aj Lady Gaga za najlepší popový vokálny album (Mayhem), Lola Youngová za najlepší popový sólový výkon (Messy) či Jelly Roll za najlepší country album (Beautifully Broken). Najlepším hudobným videom je Anxiety od Doechii.
Najlepším rockovým albumom uplynulého roka sa stal Never Enough od Turnstile a za najlepší alternatívny album vyhlásili Songs of a Lost World od The Cure.
Históriu písala aj skladba Golden z animovaného hitu KPop Demon Hunters ako prvá pieseň kórejského k-popu, ktorá dostala cenu Grammy, konkrétne za najlepšiu pieseň napísanú pre vizuálne médiá. Film Hriešnici (Sinners), ktorý má rekordných 16 nominácií na Oscara, ocenili v dvoch kategóriách filmovej hudby.
Cenu získal aj tibetský duchovný vodca dalajláma za najlepšiu audioknihu "Meditácie: Reflexie jeho svätosti dalajlámu". Ocenenie zaňho prevzal Rufus Wainwright.
Medzi najmladšími držiteľkami Grammy odteraz figuruje osemročná speváčka z dvojice Fyütch and Aura V, ktorú tvorí so svojím otcom. Ocenili ich za najlepší detský album.
Slávnostné odovzdávanie cien Grammy sa konalo v multifunkčnej aréne Crypto.com Arena. Moderátorom galavečera bol už šiesty raz po sebe juhoafrický komik Trevor Noah.
O víťazoch v celkovo 95 kategóriách rozhodlo takmer 15.000 členov organizácie The Recording Academy. Nominované mohli byť hudobné nahrávky, ktoré komerčne vydali v USA od 31. augusta 2024 do 30. augusta 2025. Preto v tomto ročníku nápadne chýbala Taylor Swift, ktorej album The Life of a Showgirl vyšiel v októbri.
Ceny Grammy majú podobu zlatého gramofónu na čiernej podkladovej doske. Udeľujú ich od roku 1959 za výnimočné úspechy v hudobnom odvetví. Patria k najvýznamnejším hudobným oceneniam na svete a považujú sa za ekvivalent filmových Oscarov.
