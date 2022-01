Ministerstvo kultúry dokáže najviac ušetriť v oblasti IT. Zmluvy vedia byť predražené, myslí si Milanová

Milanová

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo kultúry SR vie ušetriť najviac v oblasti IT. Ako v rozhovore pre agentúru SITA priblížila šéfka rezortu kultúry Natália(OĽaNO), v danej oblasti boli v revízii výdavkov na kultúru pomenované najobjemnejšie šetrenia. Dodala, že momentálne na nich pracujú.Podľa ministerky ide o oblasť, kde sa im ponúka priestor na prehodnotenie, napríklad pri nových verejných obstarávaniach na dodávateľov.„Zmluvy na IT vedia byť predražené, keď chcú. Našou úlohou je, aby sme si ich podrobne analyzovali a zadefinovali si, čo sú naše potreby, čo očakávame za čo najmenej peňazí. Na toto sa akosi v predchádzajúcich rokoch neprihliadalo,“ zhodnotila. Vníma, že IT svet je veľmi rozbujnený a má dlhodobú povesť priestoru, kde sa dá ľahko manipulovať s financiami.v rozhovore podotkla, že na ministerstve sa „dá šetriť všade“. „Keď sme nastúpili na toto ministerstvo, vypovedali sme niekoľko veľmi nevýhodných zmlúv. Pri pozretí do minulosti, nechcem povedať, že sa tu hospodárilo mirnix-dirnix, ale je to tak,“ povedala.Zároveň doplnila, že ak by všetky peniaze išli do tých cieľových destinácií, kam boli určené, tak by sa aj mnohým inštitúciám oveľa lepšie dýchalo.Celý rozhovor je možné nájsť na tomto odkaze