 24hod.sk    Z domova

22. decembra 2025

Ministerstvo kultúry má nové služobné vozidlá, cieľom je centralizácia a zníženie nákladov


Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry (MK) SR obstarala služobné vozidlá, ide o súčasť centralizácie a znižovania nákladov rezortu. Ako ...



65c3737c8ee98689706734 676x450 22.12.2025 (SITA.sk) - Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry (MK) SR obstarala služobné vozidlá, ide o súčasť centralizácie a znižovania nákladov rezortu. Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, Správa rezortných zariadení ministerstva úspešne ukončila verejné obstarávanie na dodanie šiestich kusov nových služobných áut typu kombi.

Cieľom je zníženie prevádzkových nákladov


Objasnila, že ide o súčasť opatrení, ktoré cielia na centralizáciu obslužných činností a zníženie prevádzkových nákladov v rámci celého rezortu kultúry. „Nové služobné vozidlá budú využívané naprieč rezortom podľa aktuálnych služobných potrieb jednotlivých organizácií. Tento model umožní efektívnejšie využívanie vozidiel, zníženie nákladov na dopravu a pohonné hmoty, ako aj elimináciu duplicitných výdavkov. Centralizovaná správa vozidiel prispeje k lepšiemu plánovaniu a kontrole prevádzkových nákladov,“ uviedla Demková.

Obstarávané motorové vozidlá museli splniť požiadavky na primeranú úžitkovú kapacitu, prevádzkovú spoľahlivosť aj hospodárnu spotrebu. Celková zmluvná cena za poltucet dodaných vozidiel Hyundai i30 kombi je 128-tisíc eur bez DPH. Daná cena zahŕňa aj dopravu do miesta dodania a súvisiace náklady.

Vozidlo pre Štátnu operu


Verejné obstarávanie prebehlo transparentným spôsobom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom hlavným hodnotiacim kritériom bola ekonomická výhodnosť ponuky. Dodávateľom vozidiel sa stala spoločnosť AUTOPOLIS, a.s., vybraná na základe výsledkov verejného obstarávania,“ uviedla Demková.

Priblížila tiež, že Správa rezortných zariadení zabezpečila aj obstaranie deväťmiestneho motorového vozidla Renault Trafic. To je určené pre potreby Štátnej opery v Banskej Bystrici, slúžiť má najmä na zabezpečenie prepravy operných spevákov a umeleckého personálu. Vďaka tomu by sa malo zefektívniť logistické zabezpečenie umeleckej činnosti.

Dodávku vozidla realizovala spoločnosť WINKLER, s.r.o., pričom aj v tomto prípade bol postup realizovaný v súlade s platnými právnymi predpismi a s dôrazom na hospodárne využívanie verejných zdrojov,“ uzavrela Demková.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry má nové služobné vozidlá, cieľom je centralizácia a zníženie nákladov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: náklady služobné vozidlo Štátna opera
