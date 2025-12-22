Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 22.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Adela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. decembra 2025

Slováci žijúci v Srbsku budú mať svoj vlastný stánok, Vučić im podľa Pellegriniho splní dlhoročný sen – VIDEO


Tagy: Báčsky Petrovec Prezident Slovenskej republiky Srbský prezident

Slováci žijúci v Srbsku budú mať svoj vlastný Slovenský dom. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini v Báčskom Petrovci po stretnutí ...



Zdieľať
54998222937_990549aec7_c 676x451 22.12.2025 (SITA.sk) - Slováci žijúci v Srbsku budú mať svoj vlastný Slovenský dom. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini v Báčskom Petrovci po stretnutí so zástupcami slovenskej krajanskej komunity v Srbsku. Na návšteve bol spoločne so srbským prezidentom Aleksandarom Vučićom.


Pellegrini vyzvihol, že Slováci prispievajú k rozvoju Srbska a majú veľa možností rozvíjať svoju identitu. Ubezpečil, že medzi Slovákmi a Srbmi nie sú žiadne problémy. "Sme dva národy, ktoré spája spoločná história a mnoho ďalších vecí," doplnil Pellegrini, ktorý sa stretol s viac ako 200 Slovákmi žijúcimi v Srbsku.

Odzneli mnohé pozitívne veci


Slovenská hlava štátu ocenila, že slovenskí krajania počas spoločného stretnutia deklarovali, že sú obyvateľmi Srbska a majú prístup ku všetkým službám a vymoženostiam ako každý jeden občan. Stretnutie pritom slúžilo na to, aby sa mohli vyriešiť konkrétne problémy slovenskej komunity vo Vojvodine. Podľa slov prezidenta odzneli mnohé pozitívne veci, ktoré pre nich región a srbská vláda robia.

"Tak ako včera, aj dnes prezident Vučić veľmi pozorne počúval, veľmi pozorne si poznačil všetky pripomienky, žiadosti alebo požiadavky slovenskej menšiny, a som veľmi rád, že pri mnohých už prijal rozhodnutie a ponúkol konkrétnu pomoc," povedal Pellegrini s tým, že táto pomoc by sa mala realizovať už v najbližších dňoch, týždňoch či mesiacoch.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Slovenský dom


Slováci žijúci v Srbsku budú mať navyše onedlho aj svoj vlastný Slovenský dom. Prezident Vučić tak podľa neho splní dlhoročný sen Slovákov žijúcich v Srbsku, a teda mať vlastný stánok, ktorý bude slúžiť všetkým Slovákom zo všetkých oblastí. Pellegrini ocenil, že srbská vláda pomôže Slovákom s výstavbou. Suma by sa pritom mala vyšplhať až do výšky šesť až sedem miliónov eur.

"Je to obrovská vec, ktorá má a bude mať dlhodobo obrovský význam, a ktorá výrazne prispeje k ešte väčšej kvalite života ľudí, ktorí tu žijú," dodal Pellegrini. Súčasne vyzdvihol, že Slováci prispievajú k rozvoju Srbska, a že sú plnohodnotnými občanmi.

"Zároveň sú schopní si zachovať vďaka podpore vlády a prezidenta svoje tradície. Slováci tu 280 rokov žijú v mieri, v pokoji ako dva bratské národy," povedal Pellegrini a súčasne pozval Vučića na oficiálnu návštevu Slovenska.



Zdroj: SITA.sk - Slováci žijúci v Srbsku budú mať svoj vlastný stánok, Vučić im podľa Pellegriniho splní dlhoročný sen – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Báčsky Petrovec Prezident Slovenskej republiky Srbský prezident
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
CENTRAL pokračuje v modernizácii: nové značky, rastúca návštevnosť a ďalšia fáza rozvoja
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo kultúry má nové služobné vozidlá, cieľom je centralizácia a zníženie nákladov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 