|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 22.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Adela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. decembra 2025
Slováci žijúci v Srbsku budú mať svoj vlastný stánok, Vučić im podľa Pellegriniho splní dlhoročný sen – VIDEO
Slováci žijúci v Srbsku budú mať svoj vlastný Slovenský dom. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini v Báčskom Petrovci po stretnutí ...
Zdieľať
22.12.2025 (SITA.sk) - Slováci žijúci v Srbsku budú mať svoj vlastný Slovenský dom. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini v Báčskom Petrovci po stretnutí so zástupcami slovenskej krajanskej komunity v Srbsku. Na návšteve bol spoločne so srbským prezidentom Aleksandarom Vučićom.
Pellegrini vyzvihol, že Slováci prispievajú k rozvoju Srbska a majú veľa možností rozvíjať svoju identitu. Ubezpečil, že medzi Slovákmi a Srbmi nie sú žiadne problémy. "Sme dva národy, ktoré spája spoločná história a mnoho ďalších vecí," doplnil Pellegrini, ktorý sa stretol s viac ako 200 Slovákmi žijúcimi v Srbsku.
Slovenská hlava štátu ocenila, že slovenskí krajania počas spoločného stretnutia deklarovali, že sú obyvateľmi Srbska a majú prístup ku všetkým službám a vymoženostiam ako každý jeden občan. Stretnutie pritom slúžilo na to, aby sa mohli vyriešiť konkrétne problémy slovenskej komunity vo Vojvodine. Podľa slov prezidenta odzneli mnohé pozitívne veci, ktoré pre nich región a srbská vláda robia.
"Tak ako včera, aj dnes prezident Vučić veľmi pozorne počúval, veľmi pozorne si poznačil všetky pripomienky, žiadosti alebo požiadavky slovenskej menšiny, a som veľmi rád, že pri mnohých už prijal rozhodnutie a ponúkol konkrétnu pomoc," povedal Pellegrini s tým, že táto pomoc by sa mala realizovať už v najbližších dňoch, týždňoch či mesiacoch.
Slováci žijúci v Srbsku budú mať navyše onedlho aj svoj vlastný Slovenský dom. Prezident Vučić tak podľa neho splní dlhoročný sen Slovákov žijúcich v Srbsku, a teda mať vlastný stánok, ktorý bude slúžiť všetkým Slovákom zo všetkých oblastí. Pellegrini ocenil, že srbská vláda pomôže Slovákom s výstavbou. Suma by sa pritom mala vyšplhať až do výšky šesť až sedem miliónov eur.
"Je to obrovská vec, ktorá má a bude mať dlhodobo obrovský význam, a ktorá výrazne prispeje k ešte väčšej kvalite života ľudí, ktorí tu žijú," dodal Pellegrini. Súčasne vyzdvihol, že Slováci prispievajú k rozvoju Srbska, a že sú plnohodnotnými občanmi.
"Zároveň sú schopní si zachovať vďaka podpore vlády a prezidenta svoje tradície. Slováci tu 280 rokov žijú v mieri, v pokoji ako dva bratské národy," povedal Pellegrini a súčasne pozval Vučića na oficiálnu návštevu Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Slováci žijúci v Srbsku budú mať svoj vlastný stánok, Vučić im podľa Pellegriniho splní dlhoročný sen – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pellegrini vyzvihol, že Slováci prispievajú k rozvoju Srbska a majú veľa možností rozvíjať svoju identitu. Ubezpečil, že medzi Slovákmi a Srbmi nie sú žiadne problémy. "Sme dva národy, ktoré spája spoločná história a mnoho ďalších vecí," doplnil Pellegrini, ktorý sa stretol s viac ako 200 Slovákmi žijúcimi v Srbsku.
Odzneli mnohé pozitívne veci
Slovenská hlava štátu ocenila, že slovenskí krajania počas spoločného stretnutia deklarovali, že sú obyvateľmi Srbska a majú prístup ku všetkým službám a vymoženostiam ako každý jeden občan. Stretnutie pritom slúžilo na to, aby sa mohli vyriešiť konkrétne problémy slovenskej komunity vo Vojvodine. Podľa slov prezidenta odzneli mnohé pozitívne veci, ktoré pre nich región a srbská vláda robia.
"Tak ako včera, aj dnes prezident Vučić veľmi pozorne počúval, veľmi pozorne si poznačil všetky pripomienky, žiadosti alebo požiadavky slovenskej menšiny, a som veľmi rád, že pri mnohých už prijal rozhodnutie a ponúkol konkrétnu pomoc," povedal Pellegrini s tým, že táto pomoc by sa mala realizovať už v najbližších dňoch, týždňoch či mesiacoch.
Slovenský dom
Slováci žijúci v Srbsku budú mať navyše onedlho aj svoj vlastný Slovenský dom. Prezident Vučić tak podľa neho splní dlhoročný sen Slovákov žijúcich v Srbsku, a teda mať vlastný stánok, ktorý bude slúžiť všetkým Slovákom zo všetkých oblastí. Pellegrini ocenil, že srbská vláda pomôže Slovákom s výstavbou. Suma by sa pritom mala vyšplhať až do výšky šesť až sedem miliónov eur.
"Je to obrovská vec, ktorá má a bude mať dlhodobo obrovský význam, a ktorá výrazne prispeje k ešte väčšej kvalite života ľudí, ktorí tu žijú," dodal Pellegrini. Súčasne vyzdvihol, že Slováci prispievajú k rozvoju Srbska, a že sú plnohodnotnými občanmi.
"Zároveň sú schopní si zachovať vďaka podpore vlády a prezidenta svoje tradície. Slováci tu 280 rokov žijú v mieri, v pokoji ako dva bratské národy," povedal Pellegrini a súčasne pozval Vučića na oficiálnu návštevu Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Slováci žijúci v Srbsku budú mať svoj vlastný stánok, Vučić im podľa Pellegriniho splní dlhoročný sen – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
CENTRAL pokračuje v modernizácii: nové značky, rastúca návštevnosť a ďalšia fáza rozvoja
CENTRAL pokračuje v modernizácii: nové značky, rastúca návštevnosť a ďalšia fáza rozvoja
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo kultúry má nové služobné vozidlá, cieľom je centralizácia a zníženie nákladov
Ministerstvo kultúry má nové služobné vozidlá, cieľom je centralizácia a zníženie nákladov