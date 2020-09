Ministerstvo kultúry má v pláne hrad Krásna Hôrka obnoviť do podoby zo začiatku 20. storočia (foto)

Nie je to len o streche

Pôvodné zariadenie

26.9.2020 - Ambíciou Ministerstva kultúra SR je sprístupniť hrad Krásna Hôrka návštevníkom do roku 2024. Uviedla to v piatok ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) na kontrolnom dni na hrade Krásnej Hôrke. Ten je od požiaru v roku 2012 v celkovej rekonštrukcii.Cieľom je vrátiť hrad do podoby z roku 1903 až 1905. Podľa ministerky takýto proces trvá roky. Odstrániť sa musia nielen chyby z čias socializmu, ale aj tie, ktoré nastali počas rekonštrukcie od roku 2012.Milanová registruje otázky verejnosti, prečo nie je hrad stále otvorený, keď strecha je opravená, avšak podľa nej je treba si uvedomiť, že obnova Krásnej Hôrky nie je ani zďaleka len o jej streche."Je to jedna z najrozsiahlejších pamiatkových a múzejných obnov na Slovensku. Požiar v roku 2012 bol už len posledným impulzom k tomu, aby sa jeden z najvýznamnejších hradov strednej Európy začal obnovovať,“ vysvetlila.Ako ďalej doplnila, veľa úprav sa robí najmä vnútri hradu, kam verejnosť nemá prístup.Na území Slovenska je Krásna Hôrka jediným hradom, ktorý sa aj po druhej svetovej vojne, aj po socializme zachoval so svojím pôvodným zariadením a vzácnymi zbierkami. Pri požiari v roku 2012 sa celkovo poškodilo 324 kusov zbierkových predmetov a 27 sa úplne zničilo.