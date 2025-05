Ministerstvo kultúry o situácii okolo Gustáva Murína vie a rieši ju

Feminizmus ako totalitná ideológia

Cielený mediálny útok

21.5.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry o situácii okolo povereného riaditeľa Slovenského literárneho centra (SLC) Gustáva Murína vie a rieši ju. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská , v reakcii na otázky týkajúce sa nedávnych udalostí súvisiacich s Murínom.Poverený riaditeľa SLC na pražskom knižnom veľtrhu pred niekoľkými dňami, okrem iného, označil feminizmus ako totalitnú ideológiu a o zosnulom českom prezidentovi Václavovi Havlovi sa vyjadril, že bol „bábkou iných mocností“.Z týchto vyjadrení jestvuje aj videozáznam, ktorý na mobil natočila redaktorka českého týždenníka Respekt, Ivana Svobodová. Následne sa na verejnosť dostala Murínova e-mailová komunikácia so šéfredaktorom predmetného periodika Erikom Taberym. V nej sa poverený šéf SLC sťažoval na konanie Svobodovej, požadoval nezverejnenie predmetného videa a kritizoval aj to, že nedostal predmetné výroky na autorizáciu.Tabery sa redaktorky zastal, opakovane Murína upozornil, že na veľtrhu nebol ako súkromná osoba, ale že išlo o verejné podujatie, kde bol ako štatutár SLC.Murín to v reakcii pre agentúru SITA označil za cielený mediálny útok. „Naše odhodlanie budovať aj naďalej literárne mosty medzi našimi dvomi národmi to však nenaruší,“ zdôraznil tiež.Na situáciu následne zareagovalo aj zamestnanectvo SLC , ktoré sa obrátilo na ministerstvo kultúry s požiadavkou na Murínovo odvolanie. To opakovane požadovali aj v minulosti, okrem incidentu na knižnom veľtrhu v Prahe sa odvolávali aj na zistenia odboru kontroly MK SR, ktorý pred časom inštitúciu skontroloval a na Murínovej strane konštatoval napríklad porušenia Zákonníka práce či etického kódexu.Na ministerstvo kultúry ale smeroval aj ďalší list, tentokrát od riaditeľa Medzinárodného knižného veľtrhu a literárneho festivalu Svet knihy, Radovana Auera. V ňom vyzdvihol profesionálne pôsobenie SLC, no Murína kritizoval, viaceré jeho výroky označil za nezmyselné a urážlivé. V závere listu Auer požiadal ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS), aby k nim viac Murína neposielala, ak jej záleží na dobrých vzťahoch českej a slovenskej kultúry.