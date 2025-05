Iron Maiden štartujú svetové turné „Run For Your Lives“ už 27. mája v Budapešti. Pripravte sa na návrat do 80. rokov – bez mobilov!

21.5.2025 (SITA.sk) -Viac akoje už predaných a väčšina koncertov je vypredaná. Fanúšikom sa však odporúča sledovať oficiálne predajné kanály – najmä tesne pred jednotlivými koncertmi, keď sa často uvoľňujú technické a produkčné rezervácie.Toto výnimočné turné je poctou polstoročiu od založenia Iron Maiden zakladateľom a basgitaristomv roku 1975. Pri tejto príležitosti sa kapela rozhodla predstaviťktorý pokrýva skladby z deviatich ikonických štúdiových albumov – od– a sľubuje svojuV duchu návratu do 80. rokov, keď mnohé z týchto skladieb zazneli naživo po prvý raz,, aby si koncerty užiliManažér kapelyhovorí: "Chceme, aby si fanúšikovia užili koncert priamo, nie cez malé obrazovky. Neustále nahrávanie znižuje zážitok – pre nás na pódiu, ale aj pre ľudí okolo vás. Táto show je oslavou našej hudby, vizuálneho umenia, Eddiemu a svetov, ktoré sme za tie roky vytvorili. Prosím, majte úctu k skupine, úctu k ostatným fanúšikom a zažite koncert naplno spolu so svojou Maiden rodinou. Spievajte z plného hrdla namiesto vytiahnutia telefónu! To predsa nie je až tak veľa, čo žiadame, však?"Turné "Run For Your Lives" bude sprevádzať séria sprievodných akcií a stretnutí fanúšikov. V mestách, kde IRON MAIDEN koncertujú, sa otvoria oficiálne– pred a po koncertoch až v 20 lokalitách. Fanúšikovia sa môžu tešiť na pivo, víno, občerstvenie, exkluzívny merch a ďalšiu tematickú zábavu. (Upozorňujeme, že samotná kapela sa týchto podujatí nezúčastní). Viac informácií o sprievodných akciách nájdete na www.ironmaiden.com Oslavy 50. výročia doplní ajpod hlavičkou Universal Pictures Content Group a pripravuje sa ajvo vydavateľstve Thames & Hudson – veľkolepý vizuálny prehľad histórie Iron Maiden. Ďalšie detaily budú zverejnené čoskoro.Informačný servis