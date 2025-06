Ministerstvo kultúry plánuje výstavbu moderných centrálnych depozitárov, chce tak chrániť kultúrne dedičstvo

Riešenie problému na uchovávanie zbierkových predmetov

Výstavba regionálnych depozitárov

12.6.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR plánuje výstavbu moderných centrálnych depozitárov s cieľom systematicky chrániť kultúrne dedičstvo. Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská , tento zásadný krok smerom k dlhodobej ochrane kultúrneho dedičstva pripravuje rezort kultúry v spolupráci so Správou rezortných zariadení MK SR.Pripravujú výstavbu siete moderných a technologicky vybavených centrálnych depozitárov. „Cieľom tohto strategického projektu je vyriešiť dlhodobo pretrvávajúci problém nevyhovujúcich podmienok na uchovávanie zbierkových predmetov, ktoré sú základom nášho národného kultúrneho bohatstva," objasnila Bačinská.Ako ďalej vysvetlila, v súčasnosti sú zbierky mnohých štátnych kultúrnych inštitúcií uskladnené v objektoch, ktoré neboli pripravené ani prispôsobené na ich dlhodobé uchovávanie. Neraz ide o priestory kapacitne preťažené, ktorým chýba klimatická stabilizácia či bezpečnostné systémy. Poniektoré z nich sú v havarijnom stave.„V uplynulých mesiacoch preto prebehla dôsledná analýza stavu súčasných depozitárov spojená s odbornou fotodokumentáciou, zameraním a fyzickou kontrolou existujúcich depozitných priestorov. Stav takzvaných depozitov, v ktorých sú v súčasnosti uchovávané zbierky, je alarmujúci. Vo väčšine prípadov ide o neadaptované alebo len provizórne upravené pivničné priestory s dlhodobými problémami ako zatekajúce steny, vlhkosť a plesne," priblížila Bačinská. Zdôraznila, že takéto podmienky sú nezlučiteľné s odborným uchovávaním kultúrneho dedičstva, zároveň je tu riziko poškodenia či zničenia tohto kultúrneho dedičstva.V pláne je výstavba troch až štyroch moderných regionálnych depozitárov. Ako Bačinská priblížila, na základe zistení spomínanej analýzy vznikla koncepcia výstavby siete troch až štyroch centrálnych depozitárov. Tie by mali byť strategicky rozmiestnené v rámci Slovenska.„Ich rozsah a technické parametre budú prispôsobené objemu a typu zbierkových fondov v jednotlivých regiónoch. Niektoré z depozitárov budú navrhnuté ako vysokoodborné špecializované pracovisko, ktoré nebude slúžiť len ako skladovací priestor, ale aj ako zázemie pre odbornú správu zbierok, reštaurátorské dielne, digitalizačné pracoviská a v niektorých prípadoch aj rezervné výstavné priestory," vysvetľuje Bačinská.Dodala, že cieľom je vytvorenie dlhodobo udržateľného a flexibilného systému starostlivosti o zbierky, ktorý by zaistil ich bezpečné uchovávanie, odborné spracovanie aj prístup pre budúce generácie.