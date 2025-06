Pellegrini navštívil Poprad, s primátorom Dankom hovorili o eurofondoch aj podielových daniach

Čakanie na rekonštrukciu

Nespravodlivé podielové dane

12.6.2025 (SITA.sk) - Proces využitia európskych peňazí je na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami aj naďalej príliš komplikovaný a s množstvom byrokratických podmienok. Myslí si to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini , ktorý aj na túto tému hovoril počas oficiálneho rokovania s primátorom Popradu Antonom Dankom počas dnešnej návštevy mesta spojenej s návštevou talianskeho festivalu Viva Italia.Samospráva sa totiž pripravuje na komplexnú rekonštrukciu, na ktorú chce využiť eurofondy. Obaja však spoločne v tejto súvislosti naznačili aj problémy.Prezident pripomenul, že mesto Poprad čaká na rekonštrukciu už niekoľko rokov. „Musíme dať veľký pozor na to, aby celý proces použitia európskych peňazí bol v skutočnosti zjednodušený, nielen rečami a vyhláseniami na úrovni ministerstiev, ale aby to reálne pocítili všetci tí, ktorí sa tým projektom na meste zaoberajú,“ povedal. Zatiaľ sa podľa neho javí, že Slovensko je v rámci výmyslov a byrokratických podmienok majstrom sveta v porovnaní s okolitými krajinami.Primátor Danko verí, že problémy sa vyriešia. „Pokiaľ všetko pôjde podľa plánu, na budúcu jar by sme chceli začať a skončiť do septembra, malo by to trvať šesť mesiacov,“ uviedol na margo plánovanej obnovy Námestia sv. Egídia. Mestskí poslanci ešte v apríli odsúhlasili návrhy na schválenie predloženia dvoch žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z dvoch výziev z programu Slovensko prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.Predpokladané celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške takmer 15 miliónov eur, v oboch prípadoch ide o osempercentné spolufinancovanie. „Môže to zlyhať, no dúfam, že nezlyhá, na prílišnej byrokracii, alebo to bude trvať dlhšie, ale ak sa to mestu podarí, po dobudovaní námestia to bude jedno krásne okresné mesto,“ skonštatoval prezident. Pripomenul, že ide o bránu do Vysokých Tatier a aj z tohto titulu si zaslúži pozornosť vlády.Danko tiež poprosil prezidenta o pomoc v súvislosti s témou podielových daní a ich koeficientmi, ktoré sa používajú na rozdeleniu výnosu z dane z príjmov z fyzických osôb medzi obce a mestá. Práve mesto Poprad podľa Pellegriniho trápia príspevky na obyvateľa formou podielových daní. Pre pokles obyvateľstva sa totiž dostalo pod hranicu 50-tisíc obyvateľov.„Dnes dostáva mesto Poprad podielové dane merané koeficientom ako mesto, ktoré má 25-tisíc obyvateľov, a to si nemyslím, že je úplne spravodlivé. Tento výpadok príjmov je pre mesto Poprad naozaj vysoký. Myslím si, že by to mohlo byť odstupňované na viac úrovní a nie s takýmto veľkým rozptylom,“ skonštatoval prezident. Primátor Danko doplnil, že mesto kleslo o necelých dvetisíc obyvateľov a stratilo dva milióny eur. „Myslím si, že je to veľmi nespravodlivé,“ dodal.Prezident s primátorom sa spoločne dotkli aj ďalších tém. Pellegrini vyzdvihol samotné hospodárenie samosprávy. „Pod jeho (primátora Danka, pozn. red.) vedením mesto hospodárilo tak, že ešte stále má prostriedky v rezervnom fonde,“ povedal. Na druhej strane však pripomenul hrozbu jeho prečerpania po tom, ako ministerstvo financií povolilo použiť rezervný fond aj na bežné výdavky, i v prípade, že rozpočty miest nebudú dostatočné ani v tomto roku a samosprávy tak budú musieť siahnuť po financiách vo fonde.