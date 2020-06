Ministerstvo kultúry podľa ÚVO nepostupovalo v súlade so zákonom pri dodatkoch na telekomunikačné služby

ÚVO našlo pochybenie ministerstva

Rovnaké pochybenie aj na rezorte práce

1.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo kultúry SR pri dodatkoch zmluvy na telekomunikačné služby nepostupovalo v súlade so zákonom.Podľa iniciatívy Slovensko.Digital to skonštatoval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) , ktorý na rezorte kultúry kontroloval dodatky zmluvy na telekomunikačné služby so spoločnosťou SWAN "Úrad vo svojej kontrole konštatoval, že rezort kultúry postupoval v rozpore so základnými povinnosťami verejného obstarávateľa zo zákona o verejnom obstarávaní. Úrad konštatuje, že konaním ministerstva došlo k navýšeniu celkovej zmluvnej ceny, čím sa súčasne dostal aj do rozporu s princípom transparentnosti a princípom rovnakého zaobchádzania," informuje Slovensko.Digital, ktoré podnet na ÚVO podalo.Úrad sa tiež vyslovil, že konanie ministerstva malo vplyv na výsledok verejného obstarávania.Podobnú kontrolu už ÚVO vykonal v minulosti aj na ministerstve práce , kde rovnako skonštatoval pochybenia v šiestich dodatkoch a rovnako tvrdil, že konanie rezortu malo vplyv na výsledok verejného obstarávania.Slovensko.Digital pripomína, že na systémové obchádzanie zákona zo strany ministerstiev, ktoré bez súťaže uzatvárajú dodatky, a tým predlžujú svoje staré zmluvy na telekomunikačné služby, upozornilo v novembri minulého roka. Výsledkom takýchto dodatkov sú podľa Slovensko.Digital predražené zmluvy v hodnote miliónov eur ročne."Vo všetkých prípadoch, na ktoré sme upozornili, ide totiž o štandardizované dátové služby a prenájom bežne dostupného hardvéru. Neexistuje technický ani právny dôvod, ktoré by bránili ukončiť tieto prehistorické zmluvy a vyhlásiť férovú súťaž na dodávateľa, ktorý bude poskytovať služby za dnešné, zrejme často až zlomkové ceny," reaguje výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Gabriel Lachmann.