Masívnu obnovu budov podporujú aj Slováci, Brusel s ňou ráta pri oživení ekonomiky po koronakríze

Znižujú účty za energie

Polovica budov potrebuje obnovu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 - Európsky plán obnovy za 750 mld. eur na oživenie ekonomiky v Európskej únii postihnutej koronavírusom počíta aj s masívnou obnovou budov. Fond ekonomickej obnovy by mal byť podľa Európskej komisii v súlade s ambíciami v oblasti klímy a zároveň by mal posilniť Európsky ekologický dohovor. Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) oceňuje, že obnova budov je súčasťou tohto balíka."Opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti sú win win riešenia, tak pre životné prostredie, ako aj reštart ekonomiky. Podpora obnovy budov nadpriemerne stimuluje domáci dopyt a lokálnu ekonomiku. Takmer všetky tieto investície zároveň zostávajú v krajine, keďže stavebníctvo má jeden z najmenších podielov dovozu zo všetkých sektorov, a rovnomerne sa realizujú vo všetkých regiónoch," povedala riaditeľka BPB Katarína Nikodemová.Súčasne takéto opatrenia podľa nej znižujú ľuďom účty za energie a podporujú dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky.Obnovu budov podporujú aj Slováci. Takmer tri štvrtiny opýtaných (73 %) v nedávnom prieskume súhlasili s tým, aby medzi opatreniami vlády na obnovu ekonomiky po skončení koronakrízy bola aj finančná podpora obnovy budov.Prieskum uskutočnila agentúra Focus na vzorke 1 011 respondentov v polovici mája. Podľa 79 % respondentov je dôležité, aby opatrenia vlády boli v súlade s ochranou životného prostredia."Investovanie do budov je pre vládu dobrá investícia. Sme za to, aby sa vláda vyhla zakonzervovaniu súčasného hospodárskeho modelu a aby využila túto bezprecedentnú príležitosť. Prostriedky z fondu obnovy by primárne mali smerovať do opatrení, ktoré nám pomôžu v prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo. Takýto postup má vysokú podporu u občanov, podľa ktorých je dôležité, aby bola obnova zelená," uviedla Nikodemová.Podľa odhadov tri štvrtiny verejných budov a zhruba polovica budov na bývanie na Slovensku potrebujú obnovu. Platforma Budovy pre budúcnosť už poslala predsedovi vlády a príslušným ministerstvám pätnásť bodov o tom, prečo a ako by vláda mala budovy podporiť."Investície do obnovy budov by mali byť pre Slovensko dôležitým prvkom stimulačných investícií. Príkladom pre nás môže byť odskúšaný recept z Českej republiky, kde sa po kríze z roku 2018 rozhodli postaviť ekonomiku späť na nohy investovaním do obnovy rodinných domov a spustili v súčasnosti veľmi úspešný dotačný program Zelená úsporám," priblížil analytik BPB Richard Paksi.Zefektívnenie a rozšírenie slovenského dotačného programu na obnovu rodinných domov označil za jeden z krokov, ktoré by mala vláda využiť."Jedno z ďalších opatrení sú vyššie investície do obnovy verejných budov. Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že chce dosiahnuť urýchlenú obnovu verejných budov a pre naštartovanie našej ekonomiky sú takéto investície ideálnym riešením," dodal Paksi.