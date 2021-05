Ministerstvo kultúry ustúpilo, novou riaditeľkou Divadla Nová scéna bude Ingrid Fašiangová

Smernica nemyslela na všetko

Zachovanie činnosti divadla bolo prvoradé

20.5.2021 (Webnoviny.sk) - Novou riaditeľkou Divadla Nová scéna bude Ingrid Fašiangová Ministerstvo kultúry SR (MK SR) k jej vymenovaniu pristúpilo po viacerých stretnutiach so zástupcami divadla, ktorých témou bolo výberové konanie na nové vedenie divadla.MK SR konštatuje, že stretnutia boli poznačené konfliktom záujmov, ktorý sa tiahol celým výberovým konaním a mal dopad aj na jeho výsledok. V tlačovej správe o tom informovala Zuzana Viciaňová , hovorkyňa rezortu kultúry.„V záujme zachovania fungovania Divadla Nová scéna a dôvery k novým procesom sa ministerstvo kultúry rozhodlo riešiť vzniknutú situáciu cestou vymenovania Ingrid Fašiangovej za generálnu riaditeľku Divadla Nová scéna,“ uvádza rezort.Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) zastáva názor, že smernica, ktorá bola pri výberovom konaní použitá, nemyslela na všetky situácie, ktoré mohli v procese výberu nového šéfa divadla vzniknúť.„Členovia komisie sa riadili smernicou, v ktorej neboli jasne špecifikované kroky, ako postupovať v konflikte záujmov v zmysle zachovania zámeru smernice,“ uvádza rezort. MK SR preto pristúpi k lepšiemu a jasnejšiemu zadefinovaniu procesov v smernici výberových konaní, ktorých súčasťou majú byť aj externé autority z neziskového sektora.Ingrid Fašiangová bude do funkcie generálnej riaditeľky Divadla Nová scéna vymenovaná podľa zákona č. 103/2014 Z.z. o divadelnej a hudobnej činnosti. „MK SR tento postup zvolilo pre zachovanie plnej činnosti Divadla Nová scéna a možnosti pokračovať v plánovaných predstaveniach,“ uzatvára rezort kultúry.Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa DNS 29. októbra 2020. Výberová komisia po záverečnom treťom kole, 30. marca 2021, odporučila ministerke kultúry za novú riaditeľku divadla Ingrid Fašiangovú. Rezort však v utorok 4. mája informoval o víťazstve Petra Oravca vo výberovom konaní.Zdôvodnil to tým, že v zápisnici z výberového konania, ako aj v stanovisku etických poradcov bol jasne pomenovaný konflikt záujmov jednej členky výberovej komisie k Fašiangovej a rovnako jasne viditeľný bol aj nerovný prístup danej členky vo výberovom procese samotnom. Z daného dôvodu sa Milanová rozhodla neprihliadnuť na bodové hodnotenie predmetnej členky.