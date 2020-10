Ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa SND

Dôraz na rozvoj divadla

8.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR v stredu vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND). Ako ďalej rezort informuje v tlačovej správe, záujemcovia sa môžu prihlásiť do 7. novembra.„Cieľom MK SR ako zriaďovateľa SND je, aby do čela divadla nastúpila rešpektovaná osobnosť, ktorá zabezpečí nielen autorskú slobodu pre tvorbu, jej hodnotový rozvoj a prezentáciu, ale zvýši transparentnosť, nezávislosť a efektívnosť hospodárenia a fungovania divadla,“ uvádza ministerstvo. Momentálne je dočasným vedením SND poverený Peter Kováč Kandidáti sa podľa rezortu kultúry v svojich projektoch rozvoja a riadenia divadla, ktoré sú povinní predložiť, majú zamerať na SND ako na moderný priestor pre jedinečné umelecké zážitky z činohry, opery a baletu.„Vyžaduje sa dôraz na rozvoj divadla ako otvorenej inštitúcie pre umelcov, verejnosť a aj trendy na domácej i medzinárodnej divadelnej scéne. SND má ponúkať novátorskú a rozmanitú dramaturgiu a efektívne využívať predovšetkým vlastný umelecký kolektív,“ konštatuje ministerstvo.Zároveň MK SR od nového vedenia očakáva stabilizovanie riadiaceho tímu umeleckých, technických aj prevádzkových zložiek.„Jeho úlohou bude aj modernizácia scénického a technického vybavenia divadla a príprava rekonštrukcie historickej budovy SND. V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 musí budúci štatutár SND prinášať inovatívne riešenia, ktoré budú rozvíjať divadelnú kultúru a zaistia jej dostupnosť pre čo najširšie publikum. V spolupráci s MK SR sa tiež aktívne zapojí do rozvoja divadelného umenia v rámci pripravovanej stratégie rezortu do roku 2030,“ uvádza rezort.Dodáva, že rovnako od uchádzačov očakáva predloženie vízie efektívneho, progresívneho a udržateľného financovania inštitúcie, činnosti jej umeleckých zložiek, celkovej prevádzky a rozvoja ľudských zdrojov.