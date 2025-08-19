Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Kultúra

19. augusta 2025

19. augusta 2025

Ministerstvo kultúry začína novú etapu v ochrane kultúrneho dedičstva, prvým krokom je nový centrálny depozitár


Prvý moderný centrálny depozitár na Slovensku by mal vzniknúť v priemyselnom parku Nová Polhora (okres Košice-okolie). Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry



65c3737c8ee98689706734 676x450 19.8.2025 (SITA.sk) - Prvý moderný centrálny depozitár na Slovensku by mal vzniknúť v priemyselnom parku Nová Polhora (okres Košice-okolie). Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská. Ako ďalej uviedla, Ministerstvo kultúry (MK) SR začína novú etapu v ochrane a správe kultúrneho dedičstva. Nový depozitár bude určený pre štátne zbierky.

Prvý krok


Ide o historicky prvý projekt tohto druhu na Slovensku, ktorý nastaví nový štandard v starostlivosti o umelecké diela a zbierkové predmety a zabezpečí ich zachovanie pre budúce generácie," uviedla Bačinská. Podotkla, že súčasný stav depozitárov je alarmujúci a mnoho vzácnych zbierok je uložených v preplnených skladoch, pivniciach bez regulovanej mikroklímy, či vo vlhkých budovách s plesňami.

Takéto prostredie predstavuje vážne riziko pre zachovanie nášho kultúrneho dedičstva. Súčasné vedenie ministerstva kultúry prináša po rokoch zanedbávania systémové riešenie – a centrálny depozitár v Novej Polhore je prvým krokom," doplnila Bačinská.

Ako ozrejmila, lokalita Nová Polhora bola vybraná ako najvhodnejšia. Ponúka totiž ideálnu polohu medzi Košicami a Prešovom, napojenie na diaľnicu aj pripravenú infraštruktúru.

Objekt na európskej úrovni


Výber lokality potvrdila nezávislá odborná štúdia, znalecký posudok aj právny audit," dodala Bačinská s tým, že nový depozitár bude navrhnutý podľa medzinárodných štandardov a inšpiruje sa modernými zariadeniami v zahraničí.

Slovensko by tak malo získať objekt na európskej úrovni. Prvým krokom je kúpa pozemku, následne projektová príprava. Výstavbu ministerstvo kultúry očakáva už v budúcom roku.

Depozitár v Novej Polhore sa stane pilotným projektom a vzorom pre sieť moderných zariadení, ktoré budú postupne vznikať aj v ďalších regiónoch Slovenska," uzavrela Bačinská.


