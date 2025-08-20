|
Streda 20.8.2025
20. augusta 2025
Samosprávy a organizácie pôsobiace v kultúre sú znepokojené plánovanými zmenami vo FPU, Šimkovičovej adresovali výzvu
Zástupcovia samospráv a strešných organizácií pôsobiacich v kultúre, umení a kreatívnom priemysle apelujú na verejné prerokovanie Štruktúry podporenej činnosti
20.8.2025 (SITA.sk) - Zástupcovia samospráv a strešných organizácií pôsobiacich v kultúre, umení a kreatívnom priemysle apelujú na verejné prerokovanie Štruktúry podporenej činnosti Fondu na podporu umenia (FPU) na budúci rok.
Ako uviedli vo výzve adresovanej ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS) a predsedovi Rady FPU Matúšovi Oľhovi, so znepokojením vnímajú signály o plánovaných o plánovaných zmenách Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2026.
Štruktúra podpornej činnosti FPU v súčasnej podobe podľa nich primerane zohľadňuje dlhoročné skúsenosti s potrebami kultúrnej obce v celej jej šírke a komplexnosti, ako aj spätnú väzbu od žiadateľov a poznatky získané samotným Fondom z implementácie tisícok projektov.
"Sme tiež presvedčení, že súčasná štruktúra vhodne balansuje potreby jednotlivých žánrov a oblastí slovenskej kultúry, ako aj dopyt rôznych typov žiadateľov na zabezpečenie kvalitnej kultúrnej ponuky vo všetkých regiónoch Slovenska. Preto nevidíme žiadne relevantné dôvody na zásadné zásahy do rokmi overenej Štruktúry podpornej činnosti FPU," uvádza sa vo výzve.
Signatári výzvy tiež vyjadrili presvedčenie, že v súlade s demokratickou tradíciou a s ohľadom na to, že FPU patrí medzi najvýznamnejšie nástroje podpory kultúry z verejných zdrojov, akékoľvek zmeny v systéme podpornej činnosti by mali byť pripravované výlučne v spolupráci so zainteresovanými stranami. Ide najmä o žiadateľov, zástupcov strešných organizácií, zriaďovanej aj nezriaďovanej kultúry či predstaviteľov akademickej a odbornej obce, teda tých, ktorí poznajú problémy a výzvy kultúry a umenia.
"Hlavnou ambíciou akýchkoľvek zmien podpornej činnosti FPU by malo byť posilňovanie udržateľnosti a celkový rozvoj kultúrneho prostredia na Slovensku. Touto cestou vyzývame Radu FPU, aby neschvaľovala zmeny v štruktúre podpornej činnosti bez ich verejného prerokovania s čo najširším okruhom subjektov, ktorých sa jej rozhodnutia môžu dotknúť," píše sa vo výzve.
Kultúrna verejnosť podľa signatárov aktuálne nedisponuje žiadnymi informáciami o pripravovaných zmenách Štruktúry podpornej činnosti a jej novom obsahu priamo od FPU. O možnom vyškrtnutí podpory pre niektoré oblasti z pripravovanej Štruktúry podpornej činnosti na rok 2026 informovala pred niekoľkými dňami platforma Otvorená kultúra!, spomenula napríklad možné zrušenie podpory pre divadelnú činnosť, regionálne kultúrne centrá či digitálne hry alebo program Mesto kultúry.
Na základe dostupných informácií sa signatári domnievajú, že pripravovaná štruktúra podpornej činnosti môže mať v prípade jej schválenia závažné dopady na kultúrny život na Slovensku, vystríhajú pred ohrozením poniektorých jeho oblastí. Menovali najmä nezávislé kultúrne a rezidenčné centrá, ktoré tvoria kľúčovú kultúrnu infraštruktúru a zázemie pre tvorbu a prezentáciu všetkých druhov umenia.
Ich úplné vylúčenie z podpory FPU by ohrozilo ich pracovníkov, aj umelcov, ktorí v nich prezentujú svoje umenia, taktiež by sa podľa signatárov znížili možnosti kultúrneho vyžitia obyvateľstva. Ohrozené podľa nich môžu byť aj zriaďované a nezriaďované divadlá, výpadok podpory z FPU by im museli kompenzovať samosprávy, prípadne by sa mohla zredukovať ich činnosť.
"Zrušenie doterajšieho programu 3, zameraného na výskum a vzdelávanie, bude mať tiež nedozierne následky, pretože v ňom stratíme pilier kritickej reflexie a skúmania kultúry, udržiavania kultúrnej pamäti, ako aj nástroj zvyšovania kultúrneho povedomia a rozvoja identity našej spoločnosti. Absencia tohto programu v podpornej činnosti FPU iba prehĺbi komercionalizáciu slovenského kultúrneho prostredia," uvádza sa ďalej vo výzve.
Rovnako varuje aj pred možným zrušením podpory na nákup zbierkových predmetov a knižničného fondu pre múzeá a galérie, taktiež pred zrušením podpory pre oblasť digitálnych hier. Slovenskí herní vývojári sa v tejto súvislosti pred pár dňami otvoreným listom obrátili na Ministerstvo kultúry (MK) SR aj FPU a požadovali zachovanie dotačného podprogramu určeného pre podporu tvorby digitálnych hier z FPU.
"Štruktúra podpornej činnosti rozbije a okliešti podporu viacerých aktivít kultúrno-osvetových zariadení terminologicky zmätočne a neúplne vymedzenými oblasťami podpory. Zasiahne tiež do ich celoročnej činnosti tým, že z podpory úplne vylučuje viaceré aktivity (festivaly a prehliadky z oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia, vydávanie odborných publikácií, podpora výskumu tradičnej ľudovej kultúry, vzdelávacie a odborné aktivity pre odbornú verejnosť, vrátane podpory prípravy na zápis do reprezentatívneho zoznamu UNESCO)," tvrdia tiež signatári výzvy.
V tomto smere pripomenuli poniektoré záväzky MK SR a FPU, medzi nimi zákon o Fonde na podporu umenia, programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky či stále platnú Stratégiu kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030. Navrhované zmeny sú podľa nich pripravované za zatvorenými dverami, bez odbornej diskusie a v rozpore s verejnými prísľubmi a záväzkami ministerstva.
"Chceme pripomenúť, že už samotná novela zákona o FPU z roku 2024 zásadne oslabila samosprávny charakter fondu. V roku 2025 to vyústilo do rozsiahlych zásahov Rady FPU do odporúčaní odborných komisií a popretiu princípu odbornosti a férovej súťaže založenej na odbornom hodnotení kvality. Následkom toho je už dnes ohrozených mnoho projektov aj činnosť viacerých subjektov v oblasti kultúry na Slovensku. Pre takto oslabené kultúrne prostredie môže byť zamýšľaná zmena Štruktúry podpornej činnosti na rok 2026 ďalším krokom k jeho likvidácii," dodali.
Na ministerku kultúry a predsedu Rady FPU apelovali, aby pozastavili proces schvaľovania navrhovanej Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2026. Požadujú tiež odbornú diskusiu so zástupcami a zástupkyňami kultúrnej verejnosti a samospráv k návrhu novej štruktúry podpory tak, ako to vyžaduje zákon.
"Žiadame, aby bola pri tvorbe novej štruktúry podpornej činnosti rešpektovaná odbornosť a dlhoročné skúsenosti aktérov kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu Slovenska a aby bola pripravená v prospech dostupnosti kultúry pre obyvateľov na celom Slovensku," uzavreli.
Výzva smerovala na vedomie prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu, predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) aj členom parlamentného výboru pre kultúru a médiá a členom Rady FPU, ako aj poverenému riaditeľovi Fondu.
K výzve sa pridali viaceré samosprávy, konkrétne Banskobystrický samosprávny kraj na čele s Ondrejom Lunterom, Bratislavský samosprávny kraj vedený Jurajom Drobom, Košický samosprávny kraj a jeho predseda Rastislav Trnka, Trnavský samosprávny kraj vedený Jozefom Viskupičom, a taktiež Žilinský samosprávny kraj na čele s Erikou Jurinovou.
Pod výzvou je podpísaný aj viceprezident Únie miest Slovenska a primátor Bratislavy Matúš Vallo, námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda, žilinský primátor Peter Fiabáne a primátor Nitry Marek Hattas.
Pod výzvou sú uvedené aj viac než dve desiatky strešných kultúrnych organizácií, medzi nimi Anténa - sieť pre nezávislú kultúru, Asociácia ilustrátorov - ASIL, Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií, Asociácia slovenských divadiel a orchestrov, International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts – Slovak national section, Slovak Game Developers Association, Slovenská asociácia knižníc či Spolok architektov Slovenska a Platforma Otvorená Kultúra! K výzve sa pripojila aj viac ako tridsiatka členov a členiek Odborných komisií FPU.
Nesúhlas s možným postupom Rady FPU a MK SR a prípadnými zmenami v štruktúre podpornej činnosti fondu bez diskusie so samosprávami a odbornou verejnosťou vyjadrila aj Únia miest Slovenska (ÚMS). Poukázala na rozpor daných krokov so zákonom o FPU, programovým vyhlásením vlády SR, ako aj so Stratégiou kultúry a kreatívneho priemyslu 2030, ktoré kladú dôraz na participáciu a partnerstvo pri tvorbe verejných politík v oblasti kultúry.
"ÚMS podporuje výzvu platformy Otvorená kultúra! a Anténa – sieť pre nezávislú kultúru adresovanú Ministerstvu kultúry SR a Rade FPU, aby pozastavili proces schvaľovania pripravovaných zmien, otvorili odbornú diskusiu so všetkými relevantnými partnermi a rešpektovali odbornosť i prax aktérov kultúry a samospráv. Nová štruktúra podpornej činnosti má byť pripravená tak, aby posilňovala udržateľný rozvoj kultúrneho prostredia v demokratickej spoločnosti a aby bola kultúra dostupná pre všetkých obyvateľov Slovenska, v našich mestách a obciach," uviedli zástupcovia miest a tiež vystríhali pre ohrozením základnej kultúrnej infraštruktúry a potenciálnymi existenčnými následkami na viaceré kľúčové oblasti.
Predseda Rady FPU Matúš Oľha zaslal v utorok 19. augusta vyjadrenie Rady k "medializovaným správam o deštrukcii podpory kultúry a umenia". Oľha napísal, že boj o FPU trvá už rok.
"Po novele zákona o fonde v auguste 2024 sa predstavitelia tzv. "otvorenej kultúry" pustili do kritiky nominantov ministerstva kultúry v Rade FPU a šíria poplašné správy o nefunkčnosti a masakre, ktorá má v oblasti kultúry nastať po prijatí Zásad podpory na rok 2026," uviedol a následne verejnosť uistil, že podpora na budúci rok je plánovaná vo všetkých segmentoch. Doplnil, že zásady v porovnaní so Štruktúrou podpornej činnosti, ktorá bola kreovaná pred vyše desiatimi rokmi, sprehľadnili a opravili deformácie.
"Vo fonde sa prednostne podporovali subjekty, ktoré mali viac politické ako umelecké poslanie a verejnosti sa prezentovali ako mecéni miestnej a lokálnej kultúry. Cítia sa ohrození tým, že Rada FPU koriguje finančné toky a má záujem podporovať predovšetkým umeleckú tvorbu, a nie politický aktivizmus v prospech súčasnej opozície," tvrdí Oľha.
Opätovne zdôraznil, že v Zásadách podpornej činnosti na rok 2026 sa zachováva podpora pre všetky oblasti umenia. Zároveň by mala byť eliminovaná doteraz samozrejmá podpora nezriadených kultúrnych inštitúcii, ktoré podľa vyjadrenia predsedu Rady počas desaťročia poberali podporu z FPU prednostne.
"Našou snahou je poskytovať finančné prostriedky takým projektom, ktoré sú na prospech mladých a začínajúcich umelcov, a výrazné kultúrno-umelecké počiny, ktoré majú ambíciu prekročiť regionálny charakter a mohli by sa stať výraznými udalosťami v oblasti kultúry. Štruktúra za predchádzajúceho vedenia FPU bola šitá na mieru osobám a organizáciám, ktoré si na jej podporu za tie roky zvykli, považujú ju za samozrejmosť a bez nej sa cítia ohrození," napísal Oľha.
Dodal, že Fond bude pokračovať v podpore tvorby a uvedenia diel naprieč celým spektrom kultúry. Poukázal tiež, že sa zameriavajú sa na podporu detí a mládeže, začínajúcich umelcov či kultúrnu infraštruktúru a tradičnú kultúru.
"Napriek kuvičím hlasom určitej skupiny ľudí, ktorým FPU slúžil ako "biznis” zdroj príjmov, sa podarilo podporiť už cez 500 prvožiadateľov, obdržali sme vyše 1000 ďakovných mailov za podporu kultúrnych aktivít na Slovensku. Je úplne jedno či pridelíme viac, či menej zdrojov, každé rozhodnutie rady, s ktorým sa skupinka nestotožní je kritizované," tvrdí predseda Rady FPU. Pripomenul, že zmena zákona priniesla zmenu štruktúry a hodnotenia žiadostí a Rada disponuje konečnými rozhodovacími právomocami, pričom odborné komisie sú len poradným orgánom.
"Kričia bývalí funkcionári, ktorí brali podporu svojich projektov, profesionálni umelci, ktorí majú vlastné inštitúcie a cez fond vytvárajú svoj zisk, kričia a zavádzajú aj dlžníci štátu, ktorí nedostali podporu, organizácie v zriaďovateľskej kompetencii, ktoré sú už financované z verejných zdrojov. Samozrejme, väčšinou ide stále o tie isté mená či inštitúcie," napísal Oľha.
Doplnil, že Fond spravuje a prerozdeľuje verejné finančné prostriedky a je dôležité, aby bol výsledok viditeľný a hmatateľný pre občanov Slovenska i SR ako takú. "PS: Skúsme sa zamyslieť, kde končia mnohé umelecké diela, či vystúpenia, výstupy z verejných zdrojov, aká je ich hodnota pre spoločnosť, ktorá ich financuje a podporuje?" opýtal sa na záver.
