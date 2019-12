Ministerstvo nakúpi autá pre vojenskú políciu za viac ako 1 milión eur

Ilustračná foto. Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR

Bratislava 21. decembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR uzavrelo zmluvy na nákup 52 vozidiel typu 4x4 SUV určených pre vojenskú políciu. Za jedno vozidlo značky Kia zaplatí 28.100 eur a za Hyundai Tucson 28.869 eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Celková suma predstavuje teda vyše 1,4 milióna s DPH. Vyplýva to z rámcových zmlúv zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.Úspešným uchádzačom v prvej časti zákazky sa stala spoločnosť Kia Bratislava, dodá 42 vozidiel s viditeľnou súpravou. V druhej časti obstarávania na desať áut so súpravou zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia uspela firma Autopolis.uviedla hovorkyňa MO SR Danka Capáková. Spresnila, že predpokladaná hodnota zákazky bola 1.472.605,32 bez DPH, čo predstavuje 1.767.126,30 Eur s DPH, zatiaľ čo vysúťažená hodnota po aukcii je 1.468.890 eur s DPH.Ďalšie finančné prostriedky budú podľa ministerstva ušetrené nepriamo prostredníctvom predĺženej záruky na jednotlivé vozidlá, konkrétne sedem rokov a 150.000 kilometrov pre vozidlá Kia a 48 mesiacov a 150.000 kilometrov pre vozidlá Hyundai. Úsporu má priniesť aj vysúťažený bezplatný servis a servisné prehliadky na 48 mesiacov alebo 150.000 kilometrov.Maximálny cenový limit uzavretých rámcových zmlúv je vyše 1,43 milióna eur a 327.558 eur s DPH, platia štyri roky.Verejné obstarávanie vyhlásilo MO SR v októbri po neúspechu predošlej súťaže, v ktorej chcelo obstarať 70 vozidiel, no výška ponuky prevyšovala hodnotu zákazky. Na výsledok obstarávania upozornil portál Defence News.