Zatkli viac ako 230 predpokladaných členov gangu Mara Salvatrucha

New York 21. decembra (TASR) - Vyšetrovatelia zatkli v amerických mestách New York, Boltimore a v stredoamerickom štáte Salvádor viac ako 230 ľudí, ktorých podozrievajú z členstva v zločineckom gangu MS-13. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na miestne orgány.Operácia voči tomuto hispánskemu gangu bola výsledkom viac ako dvojročnej investigatívnej práce, uviedli v stanovisku americký federálny Úrad pre boj proti drogám (DEA) a prokurátor z okresu Suffolk.Z viac ako 230 zatknutých osôb pochádzalo 96 z newyorského Long Islandu, hoci v stanovisku úrady nešpecifikovali, či ide o amerických občanov alebo cudzincov.napísal krátko po vydaní oznámenia americký prezident Donald Trump na Twitteri.Trump často spája nelegálnu činnosť gangov so svojou kampaňou za zníženie migrácie do USA. V roku 2017 uviedol, že gang MS-13Organizácia MS-13 je skratka pre medzinárodný zločinecký gang Mara Salvatrucha, pôsobiaci predovšetkým v Spojených štátoch, Salvádore a Hondurase.