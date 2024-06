Ministerstvo obrany nenašlo analýzu k darovaniu stíhačiek MiG-29 Ukrajine, ombudsman prípad preto uzatvára

Rezort obrany porušil zákon a ústavu

Ministerstvo analýzou nedisponuje

11.6.2024 (SITA.sk) - Ministerstvu obrany sa nepodarilo nájsť analýzu k darovaniu stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský preto tento prípad uzatvoril. Ako ombudsman pripomenul, 22. novembra minulého roku informoval verejnosť o porušení práva na informácie zo strany ministerstva.Na ombudsmana sa obrátil podávateľ s tým, že mu neposkytli informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Podávateľ chcel sprístupnenie právnej analýzy zo dňa 14. marca 2023 pre zistenie toho, či bola vláda bez dôvery oprávnená darovať tieto lietadlá Ukrajine.Ministerstvo túto analýzu nesprístupnilo, a to ani v odvolacom konaní. Rezort obrany podľa verejného ochrancu práv porušil zákon a ústavu, pretože neposkytol analýzu o možnosti darovania stíhačiek MiG-29 Ukrajine.Ombudsman zdôraznil, že právo na informácie je jedným z najdôležitejších politických práv Slovákov, a to najmä v takýchto spoločensky sledovaných prípadoch."Aj preto som odporučil rezortu obrany prijať opatrenia v podobe preškolenia zamestnancov v oblasti práva na prístup k informáciám a navrhol som, aby ministerstvo rozhodnutie zrušilo a podávateľovi analýzu sprístupnilo," priblížil verejný ochranca práv.Ministerstvo mu však oznámilo, že sa snažilo požiadavke vyhovieť a túto analýzu nájsť, no ani ministerstvo a ani jeho organizačné zložky touto analýzou nedisponujú. Ministerstvo súčasne informovalo, že analýza nie je zachytená ani v jeho databázach. Ombudsman preto tento prípad uzatvoril.