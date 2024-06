Slovensko o pár dní čaká inaugurácia zvoleného prezidenta Pellegriniho, stovky hostí sa budú musieť riadiť prísnym protokolom

Dôležitá úloha protokolistov

Budú pozvaní aj neúspešní kandidáti?

Zvýšená bezpečnosť po atentáte na Fica

11.6.2024 (SITA.sk) - Už túto sobotučaká Slovensko inaugurácia zvoleného prezidenta. Peter Pellegrini v rámci slávnostnej schôdze Národnej rady SR v budove Slovenskej filharmónie zloží sľub do rúk predsedu Ústavného súdu SR Po ukončení schôdze sa pred historickou budovou Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom námestí uskutoční prehliadka jednotiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky . Nasledovať bude slávnostná bohoslužba slova Te deum a prevzatie Prezidentského paláca prezidentom, prehliadka Čestnej stráže prezidenta a napokon slávnostný obed pre pozvaných hostí v Prezidentskom paláci. Inauguráciu bude v priamom prenose vysielať RTVS.Podľa odborníčky na protokol Kataríny Strýčkovej bude najväčšou výzvou pre protokolistov, aby však prebiehalo plynulo.„Veľmi dôležité je dodržať čas, aby všetci prichádzali a odchádzali tak, ako majú, a aby si všetci ústavní činitelia, od ktorých ten akt závisí, sadali presne tam, kam majú, pretože od toho sa potom odvíja protokolárne poradie," povedala v televízii JOJ24. Pripomenula, že počas inaugurácie prezidenta Andreja Kisku si nie všetci sadli tam, kde mali a nastali problémy.Zároveň bude podľa nej dôležité, aby vyšlo počasie.„V prípade dažďa je to veľká výzva udržať niekoľko stoviek hostí v suchu a v prezentabilnej forme. Sú tam vlajky a ďalšie veci, ktoré by nemali byť mokré, čiže toto je veľká výzva. Je to aj o tom, že televízne zábery musia byť pekné. Je pripravených veľmi veľa veľkých dáždnikov," uviedla. Čo sa týka oblečenia, protokol určuje pánom tmavý oblek a viazanku a dámam kostým alebo šaty, ktoré nie sú po zem. V minulosti zvykli byť na inauguráciu pozvaní aj neúspešní kandidáti na prezidenta.„Bolo to symbolické gesto a vyjadruje to úctu voči voličom, ktorí volili niekoho iného," poznamenala Strýčková.Slávnostná bohoslužba sa tradičné koná v Dóme sv. Martina. Protokolistka to zdôvodňuje tým, že tento kostol je symbolom našej historickej tradície, je to korunovačný kostol a odráža naše kultúrne a historické dedičstvo, keďže tam bolo korunovaných 11 panovníkov. Na bohoslužbe pri inaugurácii prezidentky Zuzany Čaputovej boli pozvaní predstavitelia všetkých cirkví na Slovensku.Po atentáte na premiéra Roberta Fica protokolistka očakáva, že časť, v rámci ktorej býva prezident v priamom styku s občanmi, buď nebude vôbec, alebo len v okresanej forme.„Verím, že si bezpečnostné zložky nájdu svoj systém a spôsob ochrany tak, aby bolo prezidenta vidno. Prezident nie je len niekto, kto sedí v nejakom paláci v hlavnom meste, ale reprezentuje ľudí a musí sa medzi nimi nejakým spôsobom pohybovať," dodala.