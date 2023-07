Ministerstvo obrany po roku opäť spúšťa možnosť zaradenia do aktívnych záloh, má to niekoľko výhod

Náhrada mzdových nákladov

Preplácajú sa aj cestovné náklady

Plánovaný výcvik

1.7.2023 (SITA.sk) - Vojaci v zálohe opäť môžu požiadať do zaradenie do aktívnych záloh. V tlačovej správe o tom informuje Ministerstvo obrany (MO) SR , ktoré túto možnosť opätovne spúšťa po roku.Žiadosti pre rok 2024 je možné podávať do 29. septembra, a to prostredníctvom regrutačných skupín, elektronicky, ale aj na 25 novozriadených miestach prvého kontaktu, ktoré sú vo vybraných vojenských útvaroch na Slovensku.Žiadosti môžu podávať záujemcovia, ktorí spĺňajú zákonné kritériá. Kontaktné údaje možno nájsť na stránke https://www.regrutacia.sk/562-sk/podavanie-ziadosti-do-os-sr/.Zaradenie do aktívnych záloh prináša viacero benefitov, okrem skúseností z vojenského výcviku ide najmä o motivačný príspevok 600 eur.Príspevok je jednorázový a nárok naň má každý, kto bol počas celého kalendárneho roka zaradený v aktívnych zálohách a absolvoval prinajmenšom 75 percent času cvičenia či plnenia úloh ozbrojených síl.„Okrem motivačného príspevku je vojakom v aktívnej zálohe po absolvovaní cvičenia alebo plnenia úloh vyplácaná aj pomerná časť hodnostného platu," dopĺňa MO SR.Zamestnávateľom vojakov v aktívnych zálohách tiež ministerstvo hradí mzdové náklady za čas ich neprítomnosti, a rovnako i náhradu príjmov z podnikania samostatne zárobkovo činným osobám i zdravotné a sociálne odvody za čas cvičenia.„Vojakom v aktívnej zálohe sú preplácané cestovné náklady na cestu z miesta trvalého bydliska na území Slovenskej republiky do miesta výkonu cvičenia a späť. Cvičiacim vojakom v aktívnej zálohe je poskytnutý vojenský výstroj, stravovanie a ubytovanie počas cvičenia," vymenúva ministerstvo.„Aktívne zálohy slúžia predovšetkým na prípravu pre prípadný výkon mimoriadnej služby a plnenie úloh ozbrojených síl pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. O zaradenie do aktívnych záloh môže požiadať vojak v zálohe, teda človek, ktorý už slúžil v OS SR, absolvoval povinnú vojenskú službu, dobrovoľnú vojenskú prípravu alebo slúžil v niektorom z bezpečnostných zborov (policajný, hasičský, zbor väzenskej a justičnej stráže)," vysvetľuje rezort obrany.Bližšie informácie o podmienkach zaradenia sú dostupné na webstránke https://www.mosr.sk/aktivnezalohy/.V budúcom roku je na pláne výcvik aktívnych záloh pre Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky Bratislava, Veliteľstvo pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky Trenčín, Veliteľstvo 1. mechanizovanej brigády Topoľčany, Veliteľstvo 2. mechanizovanej brigády Prešov, 5. pluk špeciálneho určenia Žilina, 91. ženijný prápor Sereď, 103. prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava, Základňu výcviku a mobilizačného doplňovania Martin, 21. mechanizovaný prápor Trebišov, a tiež pre Vojenskú políciu.